Quién es Antonio Choclán, el abogado de Julio Iglesias que ya defendió a Aldama o Cristiano Ronaldo

Julio Iglesias ha decidido articular su defensa jurídica y ya cuenta con abogado. El cantante ha elegido a José Antonio Choclán, un letrado con amplia proyección pública por su participación en causas de gran repercusión mediática. Choclán ha intervenido en procedimientos que han afectado a figuras como Cristiano Ronaldo, Corinna Larsen o Víctor de Aldama, además de haber representado en el pasado al hermano del propio artista en un asunto de carácter fiscal.

La designación del abogado se produce en un contexto de creciente atención mediática tras la publicación de informaciones periodísticas que recogen los testimonios de varias mujeres que aseguran haber trabajado para el cantante en distintas propiedades internacionales.

Coincidiendo con este movimiento legal, Julio Iglesias ha difundido un comunicado en el que niega de forma rotunda haber abusado o faltado al respeto a ninguna mujer. En ese mensaje afirma no haber sentido "tanta maldad" en torno a su figura y se declara tranquilo y dispuesto a defender su honor. El texto ha sido publicado desde su residencia en el Caribe.

En paralelo, su esposa, Miranda Rijnsburger, ha mostrado públicamente su respaldo al artista a través de las redes sociales, un gesto interpretado por su entorno como un apoyo personal en un momento de alta presión pública.

Los testimonios

Mientras el cantante prepara su estrategia legal, continúan apareciendo informaciones basadas en investigaciones periodísticas, entre ellas las publicadas por ElDiario.es, que recogen relatos de mujeres que describen supuestos episodios ocurridos durante su etapa laboral vinculada al entorno del artista. Algunas de estas versiones aluden a dinámicas de control, miedo y silencio prolongado en el tiempo, extremos que el entorno del cantante rechaza de plano.

Las denunciantes sostienen que el silencio se habría mantenido durante años por temor a no ser creídas, una percepción que, según sus relatos, se reforzaba desde el propio entorno laboral. Estos testimonios no han sido ratificados judicialmente y forman parte de una fase previa de análisis.

La estrategia que van a seguir

Fuentes cercanas al caso señalan que la defensa se centrará en negar los hechos y en subrayar la presunción de inocencia del artista. En el ámbito jurídico, se recuerda que corresponde a la Fiscalía determinar si existen indicios suficientes para avanzar en un procedimiento formal.

Por ahora, Julio Iglesias permanece alejado del foco público, acompañado por su entorno más cercano, a la espera de la evolución de los acontecimientos. La justicia será la encargada de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, si las hubiera.

