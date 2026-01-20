Qué es son los bogies de los trenes, piezas clave en la investigación del accidente en Adamuz

La maquinaria pesada se encuentra en el lugar del accidente en Adamuz. Un descarrilamiento que, de momento, ha dejado 42 muertos. En el lugar de los hechos hay dos grúas de gran tonelaje de 300 y 400 toneladas respectivamente, según recoge El Mundo. Las dos máquinas están a la espera de acceder a los trenes.

Una de las grandes incógnitas del accidente se trata de un trozo de vía rota, de la cual, se plantea si fue "causa o consecuencia" del accidente.

En mitad de este mar de dudas, se pone el foco en los bogies: una serie de estructuras que ayuda a que el tren ruede. Con ello, la Guardia Civil ha pedido inmovilizar el vagón 6 para analizar las causas del accidente ferroviario.

Una de las hipótesis es que el bogie Iryo, "se habría enganchado con una aguja" y eso provocase el descarrilamiento, según fuentes de la investigación citadas por ABC. Este es el elemento que hace que el tren cambie de dirección.

¿Qué son los bogies?

Según la web de Caldepar, empresa especializada en Calderería Mecanizada y Construcción de Maquinaria que además construye vehículos y componentes ferroviarios, aclara para qué sirven los bogies.

Entre sus funciones, este elemento del tren da soporte y una base firme al vehículo y carrocería, contribuye a la transmisión de fuerza motriz a las ruedas, ayudan a absorber las vibraciones y golpes del recorrido, permite la alineación y dirección del tren y colaboran con el frenado permitiendo desaceleración controlada y segura.

El bogie se compone de ejes, ruedas, paneles laterales que soportan componentes internos, muelles que absorben vibraciones e impactos, engranajes que transmiten potencia del motor a las ruedas y los sistemas de frenado.

La rotura de la vía: ¿Causa o consecuencia?

Los expertos siguen examinando las vías del tren. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido cauto con las voces que señalan la rotura como una de las causas del accidente. "Hay que saber que va primero si la rotura del carril y después el descarrilamiento" ha detallado en el programa Más de uno con Carlos Alsina en Ondacero.

Según señala el maquinista Manolo Domínguez, podría haber "un defecto en la vía o un defecto en la rodadura del tren". Ante la duda de si la rotura provocó el accidente o si el descarrilamiento fue lo que dio lugar a rotura. "Puede ser que se produjera justo en el momento que pasaba el tren de Iryo" ha explicado Rafael Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario.

"Ese tamaño de rotura está arrancado de raíz, en principio tiene toda la pinta de que se produce por impacto" ha adelantado Ramiro Aurín, de Asociación Ingenieros de Caminos.

Otro escenario es que hubiera un problema en el bogie del vagón seis. "No lo puede arrancar (la vía) a no ser que no pueda a no ser que esté puesto en su posición original", ha matizado Escudero.

