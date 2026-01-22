Qué significa que las muescas encontradas en tres trenes estén en distintos lados: "A mí me genera más inquietud"

De las pocas afirmaciones concretas que se extraen de la rueda de prensa del ministro Óscar Puente la de la existencia de unas muescas en varios trenes parece importante. El ministro aseguró que se habían detectado "pequeños mordiscos de un milímetro de espesor y 2 o 3 centímetros de ancho en los 'bogies' delanteros de los coches no descarrilados" del tren Iryo. Añadió también que se analizaron otros trenes que circularon por la zona en la hora previa y en dos de esos vehículos también se aprecian dichas marcas, aunque de menor intensidad. A los 'convoys' que circularon en un tiempo superior a la hora no se le han localizado dichas señales.

La pregunta es, ¿son estas muescas una evidencia de que algo ocurría en la vía? "No es sencillo establecer con un elemento de prueba una conclusión. Sería muy aventurado por mí decir que estas marcas suponen un problema en la infraestructura, es una posibilidad innegable, pero no puedo establecerlo porque no lo hacen los técnicos siquiera".

Esa afirmación concreta: "Es una posibilidad innegable" marca un antes y un después ya que por primera vez el ministro admite que el mantenimiento, que depende de su cartera, podría estar detrás de la causa de la mayor catástrofe ferroviaria de la alta velocidad en España.

Sin embargo, hay un matiz que apuntar ya que en el tren que circuló justo antes que el Iryo las muescas se encontraron en tres 'bogies' y en un rodal mientras que en el otro tren analizado las marcas encontradas estaban en el lado opuesto del raíl. ¿Qué quiere decir esto?

José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos nos ha dado su opinión en Antena 3, en Noticias de la Mañana. "Esas marcas, después de ver la rueda de prensa del ministro a mí me generan todavía más inquietud porque resulta que, efectivamente analizaron 3 trenes, dos trenes tienen las marcas en la parte derecha y uno en la izquierda o viceversa. Lo que quiere decir que hay un tren que tiene las marcas en otro punto de la red en el cual no se ha detectado que exista ninguna irregularidad. Con lo cual, a mí antes que de decirme que esto ha sido la causa del accidente me genera la inquietud de saber dónde se ha producido las marcas del otro tren".

Trigueros también apuesta por la prudencia aunque asegura: "Lógicamente el ministro no quiere que se una el accidente con el mantenimiento. Efectivamente no tiene mucho que ver en este momento porque la vía fue reformada, pero ojo que el mantenimiento es fundamental", advierte para destacar que es tiempo de prudencia: "Todavía no conocen el punto en el cual el tren descarriló, con lo cual, la máxima prudencia. Yo todavía creo que es muy prematuro".

En este punto el ingeniero quiso dejar clara la seguridad del sistema ferroviario español. "Yo no digo que no sean seguros nuestros trenes. No vayamos a confundir el estado de las redes con la seguridad ferroviaria. La seguridad ferroviaria está garantizada".

Concluye su análisis el experto asegurando: "Todavía no sabemos nada de las causas definitivas y sí que apuesto porque al mantenimiento de nuestros trenes se dedique la inversión necesaria".