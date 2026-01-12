Qué es lo que se sabe de la muerte de dos jóvenes en Logroño: una investigación abierta y sin signos de violencia

La investigación sobre la muerte de dos jóvenes, de 20 y 13 años, hallados sin vida en la madrugada del viernes al sábado en un edificio en obras de Logroño continúa abierta. Aunque el caso se sigue tratando como un posible doble suicidio, las autoridades subrayan que las diligencias policiales no se han cerrado y que aún queda recorrido por delante para esclarecer completamente las circunstancias de lo ocurrido.

Así lo ha señalado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en declaraciones a los medios. Arraiz ha insistido en que, pese a que no se han detectado signos de violencia en los cuerpos, la investigación sigue en marcha. "Se sigue investigando y no se puede, en este momento, dar más datos de los que en su momento se facilitaron", ha indicado.

Denuncia previa por desaparición

Uno de los elementos confirmados es que existió una denuncia previa por la desaparición de la menor. Según ha explicado la delegada del Gobierno, fue presentada el mismo viernes por los padres de la niña, lo que activó de forma inmediata un dispositivo de búsqueda. "Esa denuncia hizo que, inmediatamente, la Guardia Civil se pusiera a buscarla por todos los medios", ha detallado.

Poco después, fue la Policía Nacional la que localizó los cuerpos sin vida de ambos jóvenes. De acuerdo con la información facilitada inicialmente por la propia institución, los cadáveres no presentaban signos aparentes de violencia, lo que llevó a considerar desde el primer momento la hipótesis del suicidio. "Por lo que se sigue tratando como un suicidio, un doble suicidio", ha reiterado Arraiz, aunque con la cautela que exige una investigación aún abierta.

Un edificio en construcción como escenario

Los hechos se produjeron en un inmueble en construcción situado en la calle Marqués de Larios. Según la información proporcionada, los dos jóvenes habrían accedido al interior de la obra tras romper una valla de seguridad utilizando un vehículo. Desde el interior del edificio, presuntamente, se habrían precipitado de forma voluntaria, una línea de investigación que la Policía Nacional mantiene como principal, aunque no definitiva.

La propia Policía señaló el sábado por la mañana que se habían iniciado las diligencias correspondientes para determinar con exactitud cómo se produjeron los hechos y confirmar todas las circunstancias que rodearon la muerte de ambos.

Investigación en curso

Las autoridades insisten en la necesidad de actuar con especial cautela, más aún al tratarse de una menor de edad. "Habiendo un menor de por medio, hay que ser especialmente cuidadosos", ha subrayado la delegada del Gobierno, que ha evitado ofrecer detalles adicionales mientras continúan las pesquisas.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja, donde se les practicarán las autopsias correspondientes. Los resultados forenses serán determinantes para confirmar las causas de la muerte y aportar nuevos elementos a la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.