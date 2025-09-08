Qué hacer si estoy de vacaciones y pierdo el pasaporte

Cuando te vas de vacaciones al extranjero tienes tanta ilusión por hacer planes, conocer otras culturas y por vivir emociones fuertes que muchas veces te puedes descuidar de algo muy importante: dónde dejas tu pasaporte. Este documento es imprescindible para poder viajar, así que si lo pierdes o te lo roban en tus vacaciones, tendrás dificultades a la vuelta a España.

Pero, no te preocupes. Aunque los trámites del pasaporte sean algo laboriosos, podrás regresar en cuanto soluciones este inconveniente. Si no sabes qué pasos tienes que seguir si lo pierdes en tus vacaciones, te damos las claves para poder hacer las gestiones oportunas.

¿Qué hacer si pierdo el pasaporte de vacaciones?

Si has perdido el pasaporte o te lo han robado, lo primero que debes hacer es presentar una denuncia en una comisaría de policía local más cercana, detallando todos los objetos sustraídos o extraviados, incluidos los documentos de identidad.

Después, si el país en el que te encuentras tiene embajada o consulado español, acude a uno de ellos y tramita un nuevo pasaporte si deseas permanecer en ese país o continuar el viaje a uno diferente. Si tu intención es regresar a España, lo que vas a necesitar es un salvoconducto que te lo permita”.

¿Y si en el país en el que te encuentras no hay embajada española? En estos casos, los ciudadanos de la Unión Europea pueden acudir a la embajada de cualquier estado miembro. Allí te facilitarán un documento provisional de viaje que te permitirá tu regreso.

¿Se puede viajar sin pasaporte?

Generalmente no, pero hay aerolíneas que permiten embarcar con una fotocopia de la documentación y la denuncia de pérdida o robo emitida por la policía. No obstante, esta opción debe confirmarse con tu compañía aérea, ya que las políticas pueden variar.

Si no es posible, debes tramitar un salvoconducto, como hemos comentado anteriormente. Este documento provisional te autoriza el regreso a España y se gestiona en el consulado o embajada española.

Una vez de vuelta en España, tienes que solicitar la renovación del pasaporte extraviado o sustraído. Este trámite debe realizarse incluso si recuperas el original, ya que la denuncia lo ha anulado.

Sabemos que es un engorro perder tu documentación en plenas vacaciones porque, en vez de disfrutar de tus días libres, tienes que hacer gestiones y papeleo… Lo mejor para evitar esta situación es guardarlo siempre en un lugar seguro y fijo, y llevar una copia física y digital de tu pasaporte (para identificarte y agilizar trámites si se pierde).

Asimismo, evita manipularlo en lugares concurridos. No lo saques en la calle, transporte público o zonas de mucho tránsito para minimizar el riesgo de robo o extravío. Por último, no lo lleves siempre encima, salvo que sea necesario, lo mejor es dejarlo guardado en la caja fuerte del hotel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com