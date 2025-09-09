¿Qué es la belleza? Los expertos matizan: "No hay unos cánones concretos"

El 9 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Belleza, una fecha en el calendario promovida por la CIDESCO, el Comité Internacional de Estética y Cosmetología; con el fin de poner en valor no solo el cuidado estético, sino también el bienestar personal, la salud emocional y la belleza como derecho universal.

¿La belleza es un molde que muchos intentan alcanzar?

Durante décadas, la belleza ha estado asociada a estereotipos inalcanzables que provocan problemas de autoestima, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de los años?. Hoy en día no es una meta, sino un camino, ya que para muchos está en el autocuidado y el bienestar personal.

Cierto es que vivimos en una sociedad que muchas veces prioriza lo que se ve a simple vista. Pero todos, en algún momento, nos hemos cruzado con personas que parecían tenerlo todo por fuera y muy poco por dentro. Estándares, que muchos intentan alcanzar, pero la realidad es que ser atractivo físicamente no deja de ser algo pasajero. Lo importante es mirar más allá del espejo, cuando la belleza emana de lo más profundo. No es solo cuestión de apariencia, sino de lo que nos hace brillar desde dentro.

Los retoques estéticos a debate: ¿Evitar envejecer o una obsesión?

Para muchas personas, envejecer no es un opción. En España ha crecido el interés y el uso de la medina estética en los últimos años. Las intervenciones estéticas han aumentado a un 200% en nuestro país, con un total de 200.000 operaciones anuales. Datos que inevitablemente nos hacen preguntarnos: ¿Queremos alcanzar un prototipo de belleza en concreto?.

En este día, profesionales de la estética, lanzan un mensaje común, reside en que la belleza no debe ser una presión, sino una herramienta de expresión. Así lo explica Julio García, experto en estrategias de imagen de la O F. Casaverde, lo explica: "La belleza es una cualidad de las personas para centrar la atención de los demás. Eso se consigue a través de la expresión, del gesto, y de la forma. No hay unos cánones concretos, es algo que define a cada uno según su personalidad". Por eso hay que reivindicar que es una invitación a mirarnos con más compasión, a respetar la diferencia y a recordar que lo más hermoso de cada ser humano, el ser uno mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.