Libertad provisional para el profesor acusado de abusar de menores en un colegio de Barcelona

El juzgado de instrucción número 6 de Barcelona ha acordado esta tarde la libertad provisional para el exprofesor del colegio de los Maristes de les Corts de Barcelona imputado por el delito de abusos sexuales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El juez ha dictado, como medidas cautelares, la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte, comparecencias semanales en comisaría y la prohibición de realizar actividades educativas, culturales, recreativas o de cualquier otro tipo, ya sean retribuidas o no, donde haya menores.

El ex profesor de gimnasia del colegio de los Maristas de Les Corts, ha declarado esta mañana en el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, por presuntos abusos a al menos cuatro menores de este centro educativo, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado.

El exprofesor de gimnasia de los Maristas de Les Corts, ha confesado que lo que hizo fue "por debilidad" y pide "perdón" a los chicos de los que abusó. "Estoy preparado para afrontar esto ante la sociedad. Lo que hice, lo hice por debilidad".

"Sé que estuvo mal, lo sé. Solo espero tener la oportunidad de poder pedir perdón a aquellos chicos", ha reconocido en una entrevista con El Periódico de Catalunya, en la que confiesa los hechos.

Una vez ha terminada la declaración del exprofesor, el juez ha acordado la detención formal del investigado, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado.

También se ha acordado tomar declaración en calidad de testigos a los dos periodistas de "El Periódico de Catalunya" que este sábado publican una entrevista con el exprofesor.

Está prevista que la declaración de los testigos se haga esta tarde, por lo que hasta que no se les haya escuchado, el magistrado no resolverá sobre la situación del detenido, es decir, si ingresa o no en prisión.

El padre de un exalumno del colegio de los Maristas del distrito de Les Corts, de Barcelona, denunció esta semana los abusos sexuales que sufrió su hijo por parte de un profesor de gimnasia de ese centro durante más de dos años y que ya había sido denunciado en 2011 por una situación similar.

El denunciante explicó que el profesor se llevaba a su hijo al despacho con la excusa de que tenía mal la espalda, donde abusaba sexualmente de él, mientras entretenía al resto de alumnos haciéndoles recoger hojas o basura del patio en el que impartía la clase.

El profesor no ejerce actualmente de docente en ninguna escuela pública ni concertada, según ha asegurado el departamento de Enseñanza de la Generalitat.