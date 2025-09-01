Prisión por rapar y encadenar a su pareja para que firmarse la entrega de un piso y un coche en Mallorca

Un hombre fue detenido por la Policía Nacional después de que encerrase y encadenase a su pareja, a la cual sometió a agresiones y vejaciones con la intención de obligarla a firma la entrega de una vivienda y de un coche. Ahora, tras ser detenido como presunto autor de malos tratos, quebrantamiento y extorsión, los juzgados han decretado su ingreso provisional en prisión.

Agentes de la UFAM de la Policía Nacional en Palma recibieron una denuncia de una mujer que aseguró haber sido víctima de continuos episodios de malos tratos por parte de su expareja. Según relató, la relación terminó después de sufrir agresiones físicas y humillaciones.

Le rapó la cabeza y la encadenó a la cama

La denunciante explicó que en varias ocasiones fue retenida contra su voluntad en el domicilio del acusado, donde la golpeaba y le impedía marcharse. En una de las ocasiones, cuando intentó escapar, él la sujetó y le rapó el cabello. Los hechos habrían ocurrido en una vivienda situada en la Part Forana, en la que también residía la madre del agresor.

La mujer señaló además que el hombre llegó a atarla a una cama con una cadena y que solo la dejaría libre si firmaba ante notario la cesión de un inmueble y de un vehículo de lujo que eran de su propiedad. Finalmente, acompañada de un familiar del acusado, se vio obligada a acudir a una notaría y entregar sus bienes. Tras lograr su objetivo, el hombre la dejó marchar, momento en el que buscó refugio con sus parientes. La víctima explicó que no denunció antes por miedo a las amenazas del agresor y de su entorno.

Otra mujer le puso una orden de alejamiento

Tiempo después decidió presentar la denuncia y los investigadores de la UFAM en Manacor iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos. Durante las pesquisas, se descubrió que el denunciado tenía colocado un dispositivo de localización relacionado con otra mujer de Mallorca, quien ya había informado a la Guardia Civil de que él se había puesto en contacto con ella, incumpliendo así una orden de alejamiento.

Al sospechar que el hombre se encontraba en la zona del Llevant de la isla, se emitió una requisitoria policial. La madrugada del miércoles fue localizado en un control de seguridad por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Manacor, que procedieron a su arresto y a la incautación del vehículo en el que circulaba.

Tras concluir la investigación, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, que dictó su ingreso en prisión provisional.

