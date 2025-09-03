Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Prisión por causar una explosión en un parque de Madrid con una bomba casera de gran potencia

La Policía Nacional ha arrestado a un experto en pirotecnia que causó daños materiales en un parque de Ciudad Lineal .

Ángel Granero
Publicado:

Un hombre ha sido enviado a prisión tras hacer estallar un artefacto explosivode gran potencia en el parque Arriaga, situado en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid. La explosión, que tuvo lugar el pasado 15 de julio, no dejó heridos, pero sí provocó daños considerables en la fuente del parque y otras estructuras cercanas.

Según informó la Policía Nacional, el detenido contaba con amplios conocimientos en pirotecnia y en la elaboración de explosivos, lo que le permitió fabricar un dispositivo sofisticado que activó a distancia mediante control remoto. Las investigaciones iniciales sorprendieron a los agentes por el nivel técnico del artefacto, considerado muy perfeccionado y seguro para su detonación controlada, aunque altamente peligroso.

Las autoridades confirmaron que el hombre actuó únicamente por diversión, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que se encontraban en el parque en ese momento.

Arsenal explosivo incautado

Durante los registros realizados en los domicilios del arrestado en Madrid y Almería, la Policía incautó numerosos materiales destinados a la fabricación de explosivos, incluyendo receptores, transmisores, mechas e iniciadores. Estas evidencias reforzaron la acusación por los delitos de tenencia, almacenamiento y fabricación de explosivos, así como por daños al patrimonio público.

La detonación provocó la rotura de parte del hormigón de la fuente y otros deterioros materiales. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato, pero afortunadamente no se registraron lesiones entre los ciudadanos presentes.

Investigación minuciosa

La investigación fue meticulosa y permitió a los agentes identificar al responsable mediante el análisis de los restos del artefacto y otras pruebas recogidas en el lugar. La autoridad judicial, tras valorar las pruebas presentadas, ha decidido el ingreso en prisión del detenido, quien deberá responder ante la Justicia como presunto autor de los delitos de tenencia, almacenamiento, fabricación de explosivos y daños en el patrimonio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el arrestado podría estar vinculado a otros hechos similares o si actuaba de forma aislada.

