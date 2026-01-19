Un preso agrede sexualmente a una funcionaria en la cárcel de jóvenes de Barcelona

Un interno de la cárcel de jóvenes de Barcelona es acusado de agredir sexualmente a una funcionaria.Los hechos han sido denunciados por el sindicato Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que apuntan a la "grave falta de actuación" de la Secretaría de Medidas Penales, la Dirección General y las direcciones de centros ante el incremento de agresiones a trabajadores penitenciarios.

Fuentes de la Consellería de Justicia han detallado a EFE que han tomado las medidas disciplinarias pertinentes en relación a este interno.

Tal y como traslada el CSIF en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado viernes en el Centro Penitenciario de Jóvenes de la capital condal. Todo ocurrió cuando un interno acudió a una consulta de enfermería "se abalanzó sobre una funcionaria y la tocó en sus partes íntimas". Además, el mismo interno ya intentó agredir sexualmente a otra trabajadora de vigilancia "con roces e intentos de tocamiento".

Cabe señalar que este preso estaba en "un protocolo por agresión sexual, por lo que los responsables conocían el riesgo existente".

Desde CSIF señalan que "los máximos responsables de la gestión penitenciaria en Cataluña —la secretaria de Medidas Penales, el director general y las direcciones de los centros— conocen perfectamente el funcionamiento de las prisiones".

CSIF asegura que varios colectivos no reciben "formación adecuada"

Asimismo, el centro sindical añade que "saben qué está fallando", el motivo por el que "las agresiones a trabajadores se han disparado" y apuntan que no ha cambiado la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario que "llevan décadas vigentes". Con todo ello, ponen de relieve la gestión y voluntad de aplicar las "herramientas legales existentes".

CSIF recoge en su comunicado que la Administración "ha llenado el sistema de protocolos y procedimientos de supervisión de internos" que en muchas ocasiones controla el área de interior y sobre los que no reciben "formación adecuada a colectivos como maestros, sanitarios o personal de tratamiento".

Igualmente, pone de relieve que "los trabajadores no están siendo protegidos ni en su integridad física ni en su libertad e integridad sexual". "Este caso nunca debió producirse", añade.

Gestos obscenos a una funcionaria en una prisión de Málaga

No es la primera vez que ocurre un hecho similar de estas características. El pasado mes de octubre, se tuvieron conocimiento de tres episodios de acoso en una prisión de Alhaurín de la Torre. Según detalla el Málaga Hoy, en abril se produjo el primer caso de estas denuncias, un preso de 21 años bloqueó el paso a una funcionaria que miraba fijamente y se baja los pantalones para tocarse los genitales.

