EL BURGO DE OSMA

Polvorreznos y Turreznos: los dulces navideños de Soria

Pensar en una delicia gastronómica soriana nos lleva inevitablemente al Torrezno. Pero aún se puede rizar aún más el rizo cuando llega la Navidad. ¿Qué les parecerían unos polvorones o unos turrones con torreznos? El pueblo de El Burgo de Osma se está haciendo famoso por ser el único que produce estas delicias sorianas.

Silvia García
Publicado:

Llegar a El Burgo de Osma es descubrir una ciudad soriana absolutamente sorprendente. Con poco más de 3.500 habitantes posee toda una magnífica Catedral, palacio Arzobispal, unas calles con un legado medieval maravilloso, y restos arquitéctonicos de cuando UXAMA, que así se llamaba antiguamente, fue primero una población celtibérica, después un asentamiento romano llamado OXAMA, después una fortaleza árabe y más tarde la ciudad de Osma que más tarde se convertiría en El Burgo de Osma.

Hasta aquí la explicación de por qué esta población soriana es tan bella como única. Pero ahora una original idea culinaria también la hace singular.

Los dulces con torreznos han fomentado el turismo gastronómico en el Burgo de Osma

18 vecinos trabajan en su producción

En un pequeño obrador situado en las afueras, "El Beato", el cerebro de Carlos París no para de trabajar creando nuevos dulces que generen empleo y riqueza en el lugar. Ya en las navidades pasadas ideó los Polvorreznos, polvorones con virutas de torreznos. Y estas ha ido más allá: el Turrezno: turrón de chocolate de Dubai y torreznos. Una exquisitez jamás lanzada en ningún otro obrador. Y ha dado en el clavo. Entramos con él en su nave y 18 vecinos de la zona han encontrado empleo fabricando estos dulces navideños y otros como el Chocorrezno que produce todo el año ( chocolate con torreznos). Ahora que estamos cerca de Navidad trabajan con frenesí para servir todos los pedidos. Y Carlos París nos cuenta que los polvorreznos son los polvorones de toda la vida que hacían las abuelas, pero en vez de añadir manteca de cerdo se añaden finas virutas de torrezno. El resultado: espectacular.

Polvorreznos: Sustituyen la manteca de cerdo por Torreznos

Argumentan que tienen las mismas calorías que los polvorones tradicionales

A la pregunta del millón: ¿Cuántas miles de calorías puede tener esto?, Carlos nos cuenta que no más que otros polvorones porque los torreznos se churruscan hasta que pierdan la grasa y hagan su característico crujido mágico.... sin grasa, lo que se añade es el increíble sabor y el crujidito al masticar.

El Turrezno también lleva el chocolate, fino caramelo y torrezno, y el de Dubai . Son tan originales estos dulces que son muchos los turistas que se desvían a las tiendas de El Burgo de Osma para buscarlos y comprarlos. Cuando acudes a esas tiendas los productos derivados de los torreznos lo inundan todo. Se ha creado una especie de turismo gastronómico del torrezno que está dejando riqueza en el único pueblo donde se producen estos dulces.

En el fondo son una curiosidad basada en el más venerado producto de la tierra. Una reivindicación a través del paladar de que Soria también existe. Y le da a la Navidad....otro sabor.

