La Policía Nacional encuentra el Picasso 'robado' y cree que nunca llegó a subir al camión para ir a Granada

Agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico confirman las sospechas: se ha localizado el cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' de Pablo Picasso. Un lienzo que se creía robado durante su traslado desde Madrid a Granada para una exposición.

La denuncia por su desaparición se debió a que a principios de octubre, ese cuando, junto con otras 56 obras, tenían que ser trasladas desde la capital a Granada para la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural Caja Granada. Ahora se cree que ese cuadro nunca llegó a subir al camión de transporte.

La Policía Nacional, que tuvo que introducir los datos del cuadro en la base de datos internacional de obras de arte sustraídas, mantiene abierta la investigación mientras los agentes de la Unidad Científica han inspeccionado el paquete que contenía el cuadro, comprobando que es la obra original del artista.

El cuadro pudo no salir de Madrid

Hasta ahora se pensaba que la obra del artista malagueño había sido robada durante su traslado a la ciudad andaluza para ser expuesta allí. El 25 de septiembre este Picasso estaba almacenado en unas dependencias de Madrid con el resto de pinturas. El traslado lo efectuaba una empresa de transporte que hizo noche en la localidad deDeifontes.

El pasado 6 de octubre llegó el camión a la ciudad de la Alhambra, pero faltaba el cuadro de Pablo Picasso. Desde la Fundación responsable de la exposición informaron de lo que pasaba. La obra del pintor español, un cuadro de unas dimensiones de 12,7 x 9,8 centímetros y valorada en unos 600.000 euros, no aparecía por ningún lado.

La buena noticia es que el cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' ha aparecido. Y los investigadores creen que pudo ser 'olvidado' y que nunca subiera al camión.

En la investigación han participado agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional de Granada, en coordinación con la Brigada de Patrimonio Histórico de este cuerpo seguridad para el ámbito estatal.

