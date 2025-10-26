Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

EXPLOTACIÓN LABORAL

La Policía Nacional detiene a un hostelero en Valladolid por explotar a 12 trabajadores

Los empleados trabajaban 10 horas al día de lunes a domingo por 800 euros y sin contrato.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a un empresario hostelero en Valladolid por explotar a 12 trabajadores, a los cuales les hacía trabajar de lunes a domingo en situación irregular, y cobrando 800 euros al mes.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre, cuando la Policía Nacional detuvo al empresario tras una investigación dentro de la denominada 'Operación Panda'. Una búsqueda que se inició en el mes de abril tras detectar en un establecimiento de la ciudad, la presencia reiterada de trabajadores sin autorización de residencia ni permiso de trabajo en España.

Estas eran las condiciones laborales de los trabajadores

En total han sido 12 los trabajadores que han sido sometidos a unas condiciones inhumanas, trabajando diez horas diarias, de lunes a domingo, con un sólo día de descanso y sin derecho a vacaciones, por tan sólo 800 euros mensuales. Los empleados no tenían contrato ni alta en la Seguridad Social. La Policía Nacional lo ha calificado como "un posible delito de explotación laboral".

El objetivo del hostelero

Según las autoridades, el hostelero había empleado estas condiciones de trabajo para maximizar sus beneficios económicos, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de sus trabajadores. Una práctica que afecta al control de los flujos migratorios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Sociedad

Las familias de dos españoles detenidos sin cargos en la cárcel de Black Beach, una de las más peligrosas del mundo, desesperadas: "David y Javier pueden morir si no se actúa ya"

Las familias de dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial, desesperadas: "David y Javier pueden morir si no se actúa ya"

Imagen de archivo de un contenedor quemado.

Oleada de quema de contenedores en Bilbao: los residentes organizan patrullas vecinales

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

La Policía Nacional detiene a un hostelero en Valladolid por explotar a 12 trabajadores

Imagen de archivo de dos personas con móviles
Despido

Confirmado el despido improcedente de una trabajadora sin contrato: la clave fue la captura de un chat de WhatsApp

Efemérides de hoy 26 de octubre de 2025: George W Bush firma la ley construcción del muro fronterizo con México
Efemérides

Efemérides de hoy 26 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 26 de octubre?

Varias familias cambian sus grandes ciudades por un pequeño pueblo de Palencia
DESPOBLACIÓN

Varias familias cambian sus grandes ciudades por un pequeño pueblo de Palencia

Hornillos de Cerrato ha conseguido frenar la despoblación gracias a iniciativas propias y al ‘Proyecto Arraigo’.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
Cádiz

Hallan el cadáver calcinado de un hombre en una finca de Torre Alháquime, Cádiz

El cuerpo fue encontrado en una zona rural entre El Pilar de Niza y Las Pastosas. Las causas del suceso, que investiga la Guardia Civil, aún se desconocen.

Atardecer

¿Horario de verano o de invierno? Galicia, frente al reloj, abre otro debate: “Deberíamos tener el mismo que Portugal”

Cambio de hora de octubre 2025: cómo afecta el horario de invierno en España

Cambio de hora de octubre 2025: cómo afecta el horario de invierno en España

Miles de personas salen a las calles de Valencia a grito de "Mazón, dimisión" con motivo del aniversario de la Dana

Miles de personas salen a las calles de Valencia a grito de "Mazón, dimisión" con motivo del aniversario de la Dana

Publicidad