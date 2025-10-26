La Policía Nacional detiene a un hostelero en Valladolid por explotar a 12 trabajadores

La Policía Nacional ha detenido a un empresario hostelero en Valladolid por explotar a 12 trabajadores, a los cuales les hacía trabajar de lunes a domingo en situación irregular, y cobrando 800 euros al mes.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre, cuando la Policía Nacional detuvo al empresario tras una investigación dentro de la denominada 'Operación Panda'. Una búsqueda que se inició en el mes de abril tras detectar en un establecimiento de la ciudad, la presencia reiterada de trabajadores sin autorización de residencia ni permiso de trabajo en España.

Estas eran las condiciones laborales de los trabajadores

En total han sido 12 los trabajadores que han sido sometidos a unas condiciones inhumanas, trabajando diez horas diarias, de lunes a domingo, con un sólo día de descanso y sin derecho a vacaciones, por tan sólo 800 euros mensuales. Los empleados no tenían contrato ni alta en la Seguridad Social. La Policía Nacional lo ha calificado como "un posible delito de explotación laboral".

El objetivo del hostelero

Según las autoridades, el hostelero había empleado estas condiciones de trabajo para maximizar sus beneficios económicos, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de sus trabajadores. Una práctica que afecta al control de los flujos migratorios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.