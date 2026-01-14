¿Podría Julio Iglesias ser citado ante los tribunales? Las claves de una investigación aún en fase preliminar

La pregunta comienza a ganar peso a medida que avanza la investigación: ¿podría Julio Iglesias ser citado ante los tribunales? Por ahora, la respuesta es no. El procedimiento se encuentra en una fase preprocesal en la que el Ministerio Público debe determinar si existen indicios suficientes de delito para abrir una causa judicial formal o, por el contrario, archivar el caso.

Según explican desde la organización Women’s Link, que asesora a las mujeres que han dado el paso de relatar los hechos, no hay fijada ninguna fecha para una eventual declaración del cantante. Antes de llegar a ese escenario, la Fiscalía dispone de un plazo inicial de hasta seis meses, prorrogables por otros seis, para analizar la documentación, los testimonios y los elementos aportados.

En este contexto, las mujeres que han contactado con la organización podrían declarar por vía telemática e incluso en calidad de testigos protegidos, con el objetivo de evitar una posible revictimización durante el proceso.

Delitos bajo análisis

La investigación preliminar gira en torno a presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Todo ello, según los relatos recabados, estaría vinculado a una supuesta sucesión de abusos y agresiones contra empleadas que trabajaron en distintas propiedades del artista.

Desde Women’s Link insisten en una idea central: "Todas las mujeres que entran a trabajar en este contexto son víctimas". La organización subraya que la clave ahora es determinar si los hechos descritos encajan penalmente y si existe base suficiente para formular una acusación.

Condiciones para acceder al trabajo

De acuerdo con la información publicada por elDiario.es y Univisión, al menos cinco mujeres habrían pasado por controles médicos previos para poder trabajar en las mansiones del cantante. Según los investigadores, a las aspirantes se les solicitaban fotografías de cara y cuerpo, un breve currículum y, en algunos casos, referencias personales.

Una vez aceptadas, siempre según estos testimonios, se les exigía someterse a pruebas médicas destinadas a descartar embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Las organizaciones que acompañan a las denunciantes señalan que no se sabe si se trataba de una práctica generalizada o limitada a determinados casos concretos.

Más mujeres se ponen en contacto

Women’s Link ha confirmado que, además de las denunciantes iniciales, otras ex empleadas y personas que tuvieron contacto profesional con el cantante se han puesto en contacto con la organización en las últimas semanas. Entre esos relatos figura también el de una periodista de Miami que asegura que, en sus entrevistas con el artista, "siempre va reforzando la parte sensual, sexual".

Mientras la Fiscalía evalúa si hay indicios de delito, el caso sigue en una fase estrictamente preliminar. No existe aún un procedimiento judicial abierto ni una imputación formal. En este punto, todas las fuentes recuerdan que rige plenamente la presunción de inocencia del artista.

No obstante, el impacto mediático del caso ya ha trascendido fronteras y, según fuentes cercanas, una de las principales preocupaciones del entorno de Julio Iglesias es el alcance internacional de estas informaciones y el posible deterioro de su imagen pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.