Piden 12 años de cárcel para un hombre por violar a su hija desde los 12 hasta los 17 años

El padre ha negado las acusaciones y ha ubicado el origen del enfrentamiento con su hija en su negativa a que ella mantuviera relaciones con un novio mayor de edad.

Niña de espaldas en un campoPixabay

Este martes, se ha juzgado a un hombre acusado de haber violado de manera continuada a su hija desde que tenía 12 años hasta que se fue de casa, con 17. Piden 12 años de cárcel para él.

La joven ha relatado al tribunal que los abusos que atribuye a su padre comenzaron en 2013, en forma de tocamientos, tras lo que se convirtieron en violaciones con penetración casi cada semana.

No le denunció antes por sus promesas

La hija del procesado ha explicado que no dio el paso de denunciar antes debido a que su progenitor le prometió que nunca más la iba a agredir y le dijo que "estaba mal de la cabeza". Ella se lo creyó, pero los abusos continuaron repitiéndose. Tampoco entonces lo contó, ya que asegura que su padre la amenazaba con darle una paliza o ingresarla en un centro de menores. La joven ha relatado que, hasta que pasados cuatro años se lo contó a su hermano mayor, se había prometido interiorizar los abusos porque se sentía "asqueada por la culpa y vergüenza".

El padre ha negado las acusaciones

En su declaración, el padre ha negado las acusaciones y ha ubicado el origen del enfrentamiento con su hija en su negativa a que ella mantuviera relaciones con un novio mayor de edad, por lo que le prohibió usar el móvil y le impuso algunas restricciones que nunca llegó a aceptar de buena gana.

En la ronda de testigos, dos hermanos de la denunciante han cuestionado su testimonio, ya que sostienen que tiene tendencia a mentir. Los dos han manifestado que no observaron nunca nada extraño en la vivienda familiar, una casa de apenas 50 metros cuadrados situada en la localidad del norte de Tenerife.

"Nunca la creí ni vi nada raro", ha señalado el hermano mayor, para quien la relación entre todos era buena menos cuando el padre bebía y consumía droga y a veces se comportaba de manera violenta. El más pequeño confesó que al enterarse le sorprendió: "Nunca vi, ni me dijo nada, es algo que no tiene sentido, ni siquiera llegué a sospechar lo más mínimo".

Los peritos constataron que la joven sufre secuelas de una experiencia traumática, pero no pueden concretar si es debido exactamente a un posible abuso sexual o a otros episodios que sufrió durante esa época de su vida como la muerte de un amigo, maltratos y el abandono de la madre.

