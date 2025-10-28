Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Récord de pesca

Pescan un siluro de 2,81 metros en el Río Ebro, el más grande capturado nunca en España

Cuatro amigos dedicaron una jornada de pesca a buscar grandes ejemplares y consiguieron capturar una espectacular pieza de 2,53 metros. Un increíble especímen

Abel, Fernando, Santiago y Óscar necesitaron casi una hora de pelea para sacar del río Ebro, a su paso por Buñuel, el siluro más grande pescado nunca en España y el tercero a nivel mundial. Con la cinta métrica en la mano les costaba dar crédito a las extraordinarias medidas del ejemplar, 2,81 metros de longitud y un peso estimado de 130 kilogramos.

La gesta la protagonizaron estos cuatro amigos que dedicaron una jornada de pesca en busca de grandes ejemplares y en la que capturaron otra pieza de 2,53 metros. Para la pesca usaron pellets de pienso comprimido como cebo.

Tras morder el cebo, el siluro mantuvo una "pelea dura" con sus captores que se prolongó durante al menos 45 minutos. Tal era la potencia del pez que el equipo de pesca, a pesar de ser de alta resistencia, fue puesto a prueba al límite.

Para los deportistas este ejemplar ha sido "el pez de su vida".

El siluro (Silurus glanis) es una especie exótica invasora introducida ilegalmente en España en la década de los 70, concretamente en el embalse de Mequinenza. Su expansión por la cuenca del Ebro y otros ríos españoles ha sido imparable, causando un desequilibrio en los ecosistemas fluviales debido a su voracidad y la falta de depredadores naturales. Si bien su pesca atrae turismo deportivo, su presencia supone un serio problema ecológico.

Sociedad

El Siluro más largo

