La pérdida de biodiversidad tras los incendios forestales, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Un verano 'negro' en varios puntos del país por los incendios. Las llamas han devorado 400.000 hectáreas de terreno. La directora de Protección Civil aseguraba que ha terminado la oleada de incendios forestales, una de las peores crisis que ha vivido España y que deja ocho fallecidos y pérdidas económicas superiores a los 600 millones de euros.

No obstante, insiste en seguir poniendo el foco en fortalecer el sistema de protección civil para hacer frente "de una manera mucho más sólida" a esta emergencia climática. En la viñeta gráfica de Antena 3 Noticias, el autor, Alfredo Boto, ha querido plasmar la pérdida de biodiversidad tras los incendios recordando la historia de la ardilla: cruzar España de árbol en árbol sin tocar el suelo.

En la imagen se ven a dos ardillas subidas a la rama de un árbol en medio de las llamas de un bosque. "Y pensar que nuestros antepasados atravesaban la Península de norte a sur sin bajarse de los árboles", comenta una de ellas, respondiendo al deterioro medioambiental de la crisis climática. "No te fustigues, gracias a la Inteligencia Artificial podemos recrearlo", responde su compañera.

Incendios forestales

Castilla y León finalizaba el domingo con seis incendios en índice de gravedad 1 en una jornada 'tranquila' y solo alterada por el 'susto' de Ólvega (Soria). Se mantienen los fuegos de Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, Cardaño de Arriba en Palencia y Porto en Zamora. La Junta, por el momento, mantiene la Situación Operativa 2 para toda la Comunidad.

En Galicia se han extinguido las llamas de los mayores incendios de la historia de la comunidad tras arrasarmás de 78.500 hectáreas en Ourense. Galicia no cuenta con ningún incendio activo ni por extinguir en estos momentos.

El incendio de Larouco, originado el miércoles 13 de agosto, ha sido extinguido con 31.778,18 hectáreas calcinadas, lo que lo convierte en el mayor incendio de la historia de Galicia.

Hasta esta ola de incendios, dos de la de 2022 eran los mayores de la historia del territorio: el de O Courel (Lugo), con 11.800 hectáreas, y el de Valedorras, con 10.500 hectáreas. Ambos ocurrieron a raíz de una tormenta seca en julio de hace tres años.

