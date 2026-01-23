Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La pelea entre ciclistas y vigilantes en una parada del tranvía de Tenerife que ha acabado en los tribunales

Empujones, golpes y amenazas en plena noche en una parada del tranvía de La Laguna. Un vídeo grabado por uno de los ciclistas y difundido en redes sociales muestra el enfrentamiento con los vigilantes de seguridad cuando un grupo intentó acceder al vagón con varias bicicletas, incumpliendo la normativa.

Gracia López
Publicado:

Ocurrió hace unas semanas en una parada del tranvía de Tenerife en la ciudad de La Laguna, a la altura del Museo de la Ciencia y todo fue captado por una persona que formaba parte del grupo de ciclistas y que publicó el vídeo en las redes sociales. Era ya de noche cuando varios jóvenes con sus respectivas bicicletas pretendían acceder a un vagón del tren ligero, delante de la puerta dos vigilantes de seguridad que le impedían hacerlo.

"No vas a pasar" le dice uno de ellos al ciclista. Ambos se encaran, hay un primer empujón y a partir de ahí la tensión va en aumento. El vigilante le pone la mano en el pecho y le empuja a uno de los ciclistas, a lo que este responde con el mismo gesto pero de manera más agresiva. A partir de ese momento ambos se enzarzan y se llevan las manos al cuello, vuelan unas gafas, cae una de las bicis y varios ciclistas se enfrentan a golpes con los dos vigilantes que se mantienen a las puertas del vagón para impedirles que entren mientras gritan "¡llama a la policía!"

Uno de los golpes va justo a la cara de uno de los vigilantes y los ciclistas continúan con la agresión mientras uno de ellos dice: "¡Maricón!¡Lo vas a pagar, yo estudio abogado!". Y lo repite en varias ocasiones a modo de amenaza ya que asegura que le va a pagar la bici que supuestamente se ha roto.

Los vigilantes consiguen reducir en el suelo a uno de los ciclistas y en ese momento el que graba busca bajar la tensión y le dice que se relaje que su compañero ya está más tranquilo y que la gente se está asustando.

Según Metropolitano, la empresa que gestiona el Tranvía de Tenerife, lo que se ve en el vídeo solo son los momentos finales de un enfrentamiento que comenzó minutos antes en las paradas anteriores del tranvía cuando este grupo de ciclistas trató de acceder a los vagones y los servicios de seguridad también se lo impidieron. Lo intentaron más abajo y aquí fue donde se produjo el altercado. La empresa asegura que el motivo por el cual no les dejaron acceder en un principio fue porque la ley contempla que solo puede haber dos bicicletas por vagón para facilitar así el acceso al mismo a personas con movilidad reducida y carritos de bebé. En este caso se trataba de un grupo grande de ciclistas que no cumplía con esta normativa.

La empresa asegura que los hechos ya están en manos de la justicia y prefieren no hacer declaraciones al respecto. No ha sido posible contactar con los ciclistas.

