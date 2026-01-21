Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente en Adamuz

Pedro Sánchez y Juanma Moreno ponen fecha al homenaje de Estado a las víctimas del accidente en Adamuz

Ambos han intercambio impresiones ponen fecha y lugar al homenaje. Será el 31 de enero en Huelva.

Pedro S&aacute;nchez y Juanma Moreno fechan al homenaje de Estado a las v&iacute;ctimas del accidente en Adamuz

Pedro Sánchez y Juanma Moreno fechan al homenaje de Estado a las víctimas del accidente en AdamuzEFE

Publicidad

Beni López
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acuerdan que el homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) para el sábado 31 de enero en Huelva.

Fuentes del Gobierno central, recogidas por EFE, habían apuntado el martes la intención de celebrar un funeral de Estado, pero ponían de relieve la necesidad de esperar a que todos los muertos fueran recuperados e identificados. Asimismo, recordaban que había que coordinar agendas con la Casa Real.

En esta provincia residían al menos 23 de las 43 víctimas mortales del accidente. En el último balance, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a 41 de los 43 fallecidos.

Nuevos datos en las investigaciones en Adamuz

Según ha detallado Óscar Puente, "dos o tres trenes" que pasaron antes por el lugar del accidente poseen "marcas similares" a las encontradas en los bogies de los cinco primeros vagones del Iryo descarrilado.

Durante una entrevista en Telecinco, el titular de Transportes ha apuntado a saber "si había algo sobre las vías o era la propia vía la que estaba empezando a romperse".

No obstante, Puente pide cautela y asegura que es pronto para establecer una conclusión sobre las causas del accidente.

Si se confirma que la rotura de la vía dejó marcas en los convoyes que pasaron por allí y que, por tanto, la vía ya estaba rota o al menos deteriorándose, cogería fuerza la teoría de que esta brecha podría ser causa del accidente.

La llamada entre Atocha y el tren Iryo accidentado en Adamuz

Entre los datos más reveladores del accidente, que ha dejado 43 víctimas mortales, está la llamada del maquinista del Iryo al centro de mando de Atocha. El maquinista habla de un "enganchón". Por su parte, el centro de mando es solicitarle que baje "los pantógrafos", unos dispositivos que suelen estar en el techo del tren y que toma la electricidad de la catenaria.

Con esta petición de Atocha, el maquinista contesta: "Más abajo no pueden estar" y agrega que tiene el tren "bloqueado".

Segundos después el maquinista comunica que hay "un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua". Asimismo, piden que se pare el tráfico "urgentemente" y añade: "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La conversación entre Atocha y el tren Alvia accidentado en Adamuz: "Tengo sangre en la cabeza, no puedo llegar al maquinista"

Conversación

Publicidad

Sociedad

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona, última hora en directo: Sánchez y Moreno acuerdan un homenaje de Estado por las víctimas de Adamuz el 31 de enero en Huelva

Pedro Sánchez y Juanma Moreno fechan al homenaje de Estado a las víctimas del accidente en Adamuz

Pedro Sánchez y Juanma Moreno ponen fecha al homenaje de Estado a las víctimas del accidente en Adamuz

El emotivo abrazo entre Julio y Carmelo

El emotivo abrazo entre Julio y el padre de un chico al que ayudó a salir del tren: "Has sido el ángel de mi familia"

Ciclista por carretera
Imprudencias

Un ciclista temerario "a rebufo" detrás de una furgoneta en Lanzarote incendia las redes sociales

Noelia, superviviente del Iryo de Adamuz
Accidente ferroviario

Noelia abrió los ojos en el Iryo de Adamuz y veía "cabezas ensangrentadas": "La gente decía 'no quiero morirme'"

Boro, el perro desaparecido
Accidente en Adamuz

Encuentran con vida a Boro, el perro que escapó tras el accidente en Adamuz

La mascota ha sido localizada con vida, pero todavía no la han cogido. El perro iba con su dueña Ana en el tren Iryo en el momento de la tragedia.

Problemas en los trenes de Rodalies
Rodalies

El último accidente de un tren de Rodalies rememora el historial de incidencias en el último año

Los trenes han sido siempre un punto de fricción entre los independentistas y el Gobierno.

Los restos del Alvia que chocó contra el Iryo en Adamuz

Las dudas sobre el momento del choque de trenes en Adamuz: de 20 segundos de diferencia a solo 9

Varios bomberos trabajan en la zona cero del accidente de tren ocurrido en Gelida

Cortan la AP-7 desde Martorell hacia el sur por riesgo de hundimiento tras el accidente de tren en Gelida

Manuela Barba y Esther Matito

La dueña de una tienda de ropa laboral de Huelva y su cuñada, entre las víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz

Publicidad