Pedro Sánchez y Juanma Moreno ponen fecha al homenaje de Estado a las víctimas del accidente en Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acuerdan que el homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) para el sábado 31 de enero en Huelva.

Fuentes del Gobierno central, recogidas por EFE, habían apuntado el martes la intención de celebrar un funeral de Estado, pero ponían de relieve la necesidad de esperar a que todos los muertos fueran recuperados e identificados. Asimismo, recordaban que había que coordinar agendas con la Casa Real.

En esta provincia residían al menos 23 de las 43 víctimas mortales del accidente. En el último balance, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a 41 de los 43 fallecidos.

Nuevos datos en las investigaciones en Adamuz

Según ha detallado Óscar Puente, "dos o tres trenes" que pasaron antes por el lugar del accidente poseen "marcas similares" a las encontradas en los bogies de los cinco primeros vagones del Iryo descarrilado.

Durante una entrevista en Telecinco, el titular de Transportes ha apuntado a saber "si había algo sobre las vías o era la propia vía la que estaba empezando a romperse".

No obstante, Puente pide cautela y asegura que es pronto para establecer una conclusión sobre las causas del accidente.

Si se confirma que la rotura de la vía dejó marcas en los convoyes que pasaron por allí y que, por tanto, la vía ya estaba rota o al menos deteriorándose, cogería fuerza la teoría de que esta brecha podría ser causa del accidente.

La llamada entre Atocha y el tren Iryo accidentado en Adamuz

Entre los datos más reveladores del accidente, que ha dejado 43 víctimas mortales, está la llamada del maquinista del Iryo al centro de mando de Atocha. El maquinista habla de un "enganchón". Por su parte, el centro de mando es solicitarle que baje "los pantógrafos", unos dispositivos que suelen estar en el techo del tren y que toma la electricidad de la catenaria.

Con esta petición de Atocha, el maquinista contesta: "Más abajo no pueden estar" y agrega que tiene el tren "bloqueado".

Segundos después el maquinista comunica que hay "un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua". Asimismo, piden que se pare el tráfico "urgentemente" y añade: "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias".

