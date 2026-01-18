Feijóo pide a Sánchez posponer su encuentro por el descarrilamiento: ambos cancelan sus agendas

El descarrilamiento de dos trenes, un Alvia y un iryo, en Adamuz (Córdoba) ha provocado que tanto Pedro Sánchez como Núñez Feijóo cancelen su agenda prevista para este lunes 19 de enero. En el accidente ferroviario se ha confirmado el fallecimiento de 21 personas, y un centenar de personas han resultado heridas, entre ellas más de una veintena se encuentran en estado grave. Núñez Feijóo propuso al presidente del Gobierno la cancelación de su reunión: "Acabo de escribir a Sánchez para proponerle suspender el encuentro...".

El líder socialista, además, iba a clausurar este lunes por la mañana el acto de presentación del nuevo fondo soberano 'España Crece', en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

A primera hora de la tarde iba a recibir al presidente de la Fundación Gates, Bill Gates, en el Palacio de la Moncloa y después iba a compartir un encuentro con el líder de la oposición, Núñez Feijóo, para tratar la presencia de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania.

Cancelado el encuentro con Bill Gates y Núñez Feijóo

Feijóo informó a través de sus redes sociales de la cancelación de su reunión con Sánchez: "Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por ello, acabo de escribir a Pedro Sánchez para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana. Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia. Nuestros equipos podrán encontrar otra fecha. Pero hoy la mínima sensibilidad exige posponerlo".

Sánchez: "Muy pendiente del accidente en Adamuz..."

"Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", escribió el presidente en redes sociales cuando se conoció el calado de la noticia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.