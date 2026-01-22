Un pasajero del vagón 5 del Iryo dice que hasta las 21:30h no se sabía que el Alvia estaba allí: "Dos horas más tarde apareció una persona desde la vía"

Augusto Zunzunegui viajaba en el tren Iryo de Málaga a Madrid que este domingo sufrió un horrible accidente a la altura de Adamuz. Concretamente, Augusto estaba sentado en las primeras filas del vagón 5, coche a partir del que se produce el descarrilamiento. Hoy en Onda Cero, este pasajero ha explicado a Carlos Alsina cómo vivió la mayor tragedia ferroviaria de la alta velocidad en España.

"Lo primero que notamos en el coche 5 fue un golpe metálico por debajo, brutal, un golpe seco, como si nos diese algo por debajo del tren. En ese momento el tren se mueve y empieza a traquetear primero, como a dar muchos botes y a moverse de un lado al otro. Yo intento proteger a mi hija y aviso a mi mujer de que se agachen y se cubran la cabeza porque yo pensaba que íbamos a volcar. Ahí eres consciente de que hemos descarrilado y, en ese momento pasa el otro tren, pero se movía tanto el tren traqueteando y moviéndose de un lado al otro que nosotros no fuimos conscientes. No se oyó un golpe a parte, fue todo constante y en un ruido horrible y un movimiento horrible. Si el conductor, a no sé cuántos metros no se da cuenta, yo lo veo absolutamente normal".

Tras escuchar las llamadas telefónicas que el maquinista del Iryo hizo al centro de mando de Atocha justo tras el descarrilamiento una de las cosas que más sorprendía era el tono empleado. El maquinista no parecía consciente de lo que acababa de ocurrir y de hecho lo que reporta es "un enganchón". Sin embargo, Zunzunegui coincide en que tanto él como el resto de pasajeros de su vagón tampoco supieron que el Alvia había impactado con ellos.

Su cronología de los hechos es muy significativa. "El coche se para a las 19:45 horas, porque justo en ese momento mi mujer llama al 112 y reporta el accidente". En este punto Augusto Zunzunegui quiere hacer un reconocimiento al trabajo que realizó en esos momentos de caos y confusión la tripulación. "La tripulación del Iryo vino enseguida, me gustaría recalcar que fue espectacular la calma que transmitieron. Desde la llamada a las 19:45 horas hasta que aparece la primera ambulancia pasa media hora. Durante todo ese tiempo, tanto los pasajeros que estábamos en el vagón 5, como la tripulación intentaron ayudar a los heridos".

El vagón 5 fue el último en ser evacuado, salieron del Iryo por el coche número 2. "Somos el ultimo vagón en evacuar y nos llevan a una zona de espera donde hay una caseta técnica de Adif en Adamuz. Ahí nos dejan pegados al tren mientras evacuan todo". El reloj ya marca las 20:45 horas y en ese momento Zunzunegui asegura que ellos siguen sin saber la existencia de un segundo tren. "Nosotros no somos conscientes de que hay otro tren. Nosotros no teníamos ni idea, pensábamos que habíamos descarrilado. Es verdad que pasa el otro tren cuando estamos traqueteando, pero no sabemos que ha golpeado y no sabemos que ha descarrilado, de hecho, hasta las 21:30h / 21:45 h, dos horas más tarde, no aparece una persona andando por la vía y solicitando ayuda. El tripulante que nos había calmado sube al coche 8 y grita: Por favor`, médicos, si hay médicos en el pasaje hay otro tren y está peor que nosotros. En ese momento, Guardia Civil, Bomberos, ambulancias... empiezan a correr por la vía hacia el Alvia, que nosotros ni veíamos, ni éramos conscientes que estaba ahí".

Entrevista de Augusto Zunzunegui en Onda Cero

Secuencia de las llamadas entre Adamuz y el centro de mando

En una tragedia como la del accidente de tren en Adamuz cualquier segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cuándo se supo en Atocha que el Alvia había impactado con el Iryo? Hasta el momento las únicas informaciones que han transcendido tienen que ver con la secuencia de las llamadas realizadas en esos momentos que fue la siguiente.