Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a decir que ibas a entrar ilusionado?"

Lo que para muchos es algo de lo más curioso, para los novios fue: "Totalmente normal, lo que no esperábamos era esta repercusión", asegura Patricia. La novia recuerda su gran día con ilusión, felicidad y muy orgullosa con el resultado. "A mí siempre me gustó la capilla de ese tanatorio. Era lo más cerca que podía estar de casarme por el altar porque mi marido ya se había casado anteriormente", nos cuenta.

Hicieron una boda por el ritual celta. "Yo estoy en una asociación castreña del Arde Lucus (una tradicional fiesta lucense en la que la ciudad regresa a la época romana)". La boda la ofició un druida, y pese a ser ella castreña (los castros son las pequeñas aldeas que resistieron a la invasión) y él romano, el amor triunfó igualmente.

Una boda por el ritual celta en un lugar inesperado

Más de cien familiares y amigos se juntaron en el tanatorio de Láncara, en Lugo, como -con toda probabilidad- nunca antes habían hecho: llenos de ilusión. No faltaron las risas, las bromas y los momentos curiosos, pero más allá de eso, la boda transcurrió como cualquier otra.

La capilla fue decorada para este momento y no faltó la música y el arroz, por supuesto. Las circunstancias especiales del lugar hicieron, eso sí, que hubiera que tener previsto un plan B. El viernes pasado, por ejemplo, hubo dos fallecidos, para evitar sustos ante una situación de este tipo, cabía la posibilidad de tener que oficiar la boda bajo la carpa en la que posteriormente se sirvió el banquete nupcial. En el caso de que estuviera ocupada. Finalmente no hizo falta cambiar los planes. La funeraria no tuvo ese sábado ningún servicio, para suerte en este caso de más personas todavía.

Hasta que la muerte les separe

Un enlace bonito en el que todos los invitados estuvieron muy a gusto y disfrutaron del amor de esta original pareja, original al menos en la manera de celebrar su amor.

A todo el mundo le llamaba la atención y tal y como comentaban los novios, si le quitas el letrero de fuera que pone funeraria y tanatorio y dejas la capilla nadie sabría dónde se ofició el enlace. Una anécdota, aseguran, para recordar toda la vida. Vamos, hasta que la muerte les separe.

