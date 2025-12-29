Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Bodas raras

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a decir que ibas a entrar ilusionado?"

A Patricia siempre le había gustado la capilla de ese tanatorio y no lo dudó. Sus invitados y vecinos no escondieron su sorpresa ante el curioso escenario elegido para el enlace.

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a que ibas a entrar ilusionado?"

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a que ibas a entrar ilusionado?"

Publicidad

Úrsula Lorenzo
Publicado:

Lo que para muchos es algo de lo más curioso, para los novios fue: "Totalmente normal, lo que no esperábamos era esta repercusión", asegura Patricia. La novia recuerda su gran día con ilusión, felicidad y muy orgullosa con el resultado. "A mí siempre me gustó la capilla de ese tanatorio. Era lo más cerca que podía estar de casarme por el altar porque mi marido ya se había casado anteriormente", nos cuenta.

Hicieron una boda por el ritual celta. "Yo estoy en una asociación castreña del Arde Lucus (una tradicional fiesta lucense en la que la ciudad regresa a la época romana)". La boda la ofició un druida, y pese a ser ella castreña (los castros son las pequeñas aldeas que resistieron a la invasión) y él romano, el amor triunfó igualmente.

Una boda por el ritual celta en un lugar inesperado

Más de cien familiares y amigos se juntaron en el tanatorio de Láncara, en Lugo, como -con toda probabilidad- nunca antes habían hecho: llenos de ilusión. No faltaron las risas, las bromas y los momentos curiosos, pero más allá de eso, la boda transcurrió como cualquier otra.

La capilla fue decorada para este momento y no faltó la música y el arroz, por supuesto. Las circunstancias especiales del lugar hicieron, eso sí, que hubiera que tener previsto un plan B. El viernes pasado, por ejemplo, hubo dos fallecidos, para evitar sustos ante una situación de este tipo, cabía la posibilidad de tener que oficiar la boda bajo la carpa en la que posteriormente se sirvió el banquete nupcial. En el caso de que estuviera ocupada. Finalmente no hizo falta cambiar los planes. La funeraria no tuvo ese sábado ningún servicio, para suerte en este caso de más personas todavía.

Hasta que la muerte les separe

Un enlace bonito en el que todos los invitados estuvieron muy a gusto y disfrutaron del amor de esta original pareja, original al menos en la manera de celebrar su amor.

A todo el mundo le llamaba la atención y tal y como comentaban los novios, si le quitas el letrero de fuera que pone funeraria y tanatorio y dejas la capilla nadie sabría dónde se ofició el enlace. Una anécdota, aseguran, para recordar toda la vida. Vamos, hasta que la muerte les separe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El uso de la pirotecnia, cada vez más controlado: las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros

Cajas de petardos

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo del exterior del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla.

Muere un hombre abandonado en las puertas del hospital de Valme en Sevilla

Administración de Lotería

Archivada la investigación contra el lotero de Lugo por simular un robo a sí mismo

Las impactantes imágenes de la búsqueda de los muertos en Panticosa

Las impactantes imágenes de la búsqueda de desaparecidos tras la tragedia en Panticosa, Huesca

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a que ibas a entrar ilusionado?"
Bodas raras

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a decir que ibas a entrar ilusionado?"

Roscón de Reyes
Un premio muy dulce

La confitería Conrado vuelve a esconder 10.000 euros en uno de sus roscones de Reyes

Carretera de acceso a la Masca
Pelea

Dos turistas, a puñetazo limpio en un espacio natural de Tenerife: "Ni ellos mismos se soportan"

Una pelea entre dos turistas ha parado el tráfico y colapsado la carretera. Uno de los hombres ha terminado cayendo al suelo.

Búsqueda Indonesia
Desaparecidos Indonesia

El entorno de la familia desaparecida en Indonesia pide "prudencia" y descarta nuevos comunicados: "No volveremos sin los cuatro"

Antena 3 Noticias ha logrado hablar de nuevo con el entorno más próximo, niegan ofrecer nuevas declaraciones en público y descartan emitir un nuevo comunicado "salvo cualquier novedad".

Desarticulados dos grupos criminales especializados en alunizajes y robos

VÍDEO: Desarticulados dos grupos criminales especializados en alunizajes y robos en camiones en Barcelona

112 canarias

Doble tragedia en Tenerife: una pareja fallece en dos accidentes de moto diferentes con menos de 24 horas de diferencia

El caimán yacaré que fue soltado en el pantano de Almansa

Investigan a dos jóvenes por soltar un caimán yacaré en el pantano de Almansa, Albacete

Publicidad