Una pareja confirma su compromiso en un concierto de Adele

LA CANTANTE JUEGA A SER CUPIDO

Un momento muy especial, el que se produjo en el último concierto de Adele en Londres. La cantante, que está comenzando su gira 2016, interpretaba un romántico tema de su último disco "make you feel My Love", cuando se dió cuenta de que dos de los asistentes acababan de comprometerse. Siguió cantando, pero luego les llamó y les invitó a subir al escenario para felicitarles por el compromiso. No es la primera vez que ocurre algo parecido en uno de sus conciertos.