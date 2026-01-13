Un padre es condenado a 10 años de cárcel por agredir sexualmente a su hija menor de edad en El Ejido, Almería

La Audiencia de Almería ha condenado a 10 años y un día de prisión a un hombre que sometió agresiones sexuales continuadas a su hija menor de edad desde que tenía cinco años hasta los nueve.

Según recoge EFE, el procesado ha aceptado las penas solicitadas tras reconocer los hechos y alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular en el juicio. Por su parte, la sentencia de la Sección Tercera, que recoge EFE, considera al acusado autor criminalmente responsable de un delito continuado de agresión sexual a la menor de 13 años.

El tribunal afirma que el hombre "guiado por un ánimo libidinoso y aprovechándose de su situación de preeminencia familiar", agredió sexualmente a la menor de forma sistemática entre 2011 y 2015. Según recoge EFE, el propio acusado ha validado su confesión. Sus actos se producían cada vez que ambos se encontraban solos en casa o en lugares de la casa, apartados de la vista de terceros.

Todo cesó en 2015 cuando la custodia de la menor fue otorgada a la abuela materna y la víctima se trasladó a vivir a otra provincia de Andalucía. Sin embargo, los hechos no han llegado a ser denunciados hasta abril de 2023, cuando la joven decidió hablar y acudir a las autoridades.

Tal y como recoge EFE, la sentencia detalla que la víctima ha presentado sintomatologíacompatible con el trauma sufrido.

10 años de libertad vigilada y una indemnización de 30.000 euros

El fallo impone al condenado de la privación de la patria potestad sobre la hija y la inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo que conlleve contacto con menores durante seis años, además de la privativa de libertad.

Igualmente, se añade una medida de libertad vigilada de diez años de duración que se implementará tras su salida de prisión, además de estricta orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante 20 años. A todo ello, se añade una indemnización con 30.000 euros por daños morales.

Según recoge el Informe sobre delitos contra la libertad sexual en España de 2024, se cometieron hasta 2.591 agresiones sexuales a menores de 13 años en España. Una cifra que deja en evidencia la problemática sobre este asunto en nuestro país.

