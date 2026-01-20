Pacma pide permiso para acceder a la zona del accidente de tren en Adamuz e intentar rescatar a Boro, el perro de una pasajera del Iryo

Todavía no hay una cifra definitiva de víctimas mortales en el accidente de tren de Adamuz. Hasta el momento se han contabilizado 41 fallecidos, 39 personas continúan hospitalizadas de las cuelas 4 son niños.

Con estas cifras provisionales siguen los trabajos para el previsible levantamiento de los vagones siniestrados en los que podría haber más víctimas mortales. Así también como los trabajos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que trata de establecer la causa del descarrilamiento.

Detrás de los 527 pasajeros que viajaban entre los dos trenes hay otras tantas historias cargadas de emoción. Entre ellas la de Ana que viajaba en el vagón 7 del Iryo con su hermana, la pareja de ésta, que salió ileso, y su perro Boro.

Volvían de pasar un fin de semana en familia. Tras el descarrilamiento los bomberos rescataron a su hermana que está embarazada y las llevaron a ambas al hospital. "Ahora ella está en observación y estamos esperando y aprovechando para buscar a mi perro". Al animal se le ha visto con vida en las inmediaciones del accidente. El Partido Animalista Pacma ha pedido a la Guardia Civil de Córdoba y al Ministerio del Interior que autorice y facilite el acceso de un equipo especializado que pueda rescatarlo con vida.

Javier Luna, presidente de PACMA advierte que la zona en la que se ha visto al can es un "entorno de alto riesgo tanto para su integridad como para la seguridad general". En concreto sería la entidad Rescate Animal del Sur, junto a un rescatista especializado quienes procederían a la localización, captura segura y rescate de Boro utilizando medios técnicos adecuados.