'Operación Bañador': en esta playa tu vecino de toalla puede ser un policía de servicio

Con el bañador como uniforme, agentes de la policía municipal de Getxo vigilan la playa de Ereaga tras una oleada de robos. Un hombre que sale del arenal nos comenta que hace unos días robaron una bicicleta y a una señora una cartera. En el paseo marítimo, la heladera nos confirma que hay un ambiente de mayor inseguridad y que, por ejemplo, ella mantiene cerrada la puerta de su puesto.

Los policías se mezclan como uno más entre los bañistas. Dos jóvenes que disfrutan de la jornada se preguntan si alrededor habrá alguno. Incluso juegan a adivinar quién puede serlo.

Su misión, evitar robos. Como los que se dan cuando uno deja abandonadas sus pertenencias sobre la toalla para darse un chapuzón. Nos acercamos a un joven que sale del agua y le preguntamos si tiene sus cosas controladas. Nos confirma que no. Cuando le avisamos de los robos, nos confiesa que no estaba al tanto. Otro bañista nos dice que suele dejar las cosas, pero que siempre está pendiente de ellas mientras se baña.

De momento, con este operativo especial se ha conseguido detener a once personas. Un hombre nos dice que le parece estupendo. Una mujer comenta que viene una como con más seguridad cuando está la policía, aunque no sepa quiénes son. Otro bañista recalca: "Ante todo, seguridad".

Pese a la presencia policial, conviene ser precavido. Paramos a una joven que pasea por la orilla y nos confirma que siempre lleva en una carterita el móvil, la cartera y las cosas de valor. Otra mujer comenta que normalmente procuran que, cuando dos van al agua, otra se quede con las pertenencias en la toalla. Hay quien pide a quienes están acomodados cerca de su sitio que le vigilen las cosas mientras está lejos.

Toda estrategia es buena para evitar trabajo a esos ojos amigos que vigilan en la distancia o junto a nuestra toalla.

