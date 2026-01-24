Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La ONU le da un 'tirón de orejas' a España por permitir la asistencia de menores en las corridas de toros

El Comité de los Derechos del Niño ha mostrado su preocupación con respecto a la asistencia de menores en este espectáculo.

Corrida de toros

Corrida de toros

Beni López
Publicado:

El Comité de los Derechos del Niño (CRC) reprende a España por su manera de limitar "la exposición de los niños a eventos violentos, como las corridas de toros".

Fue en el año 2018, con el anterior examen, cuando España tomó "una hoja de ruta para la mejora continua, utilizándolas para guiar un proceso sostenido de reformas y para reforzar la necesidad de situar los derechos de la infancia en el centro de la acción pública". Todo ello, después de que se concluyera una observación en la que se indicaba que "para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como púbico en espectáculos de tauromaquia", según recoge Servimedia.

Después de un avance importante en otras áreas como la disminución de la tasa de pobreza infantil, la ONU ha sido crítica con España y ha mostrado su preocupación con respecto a la asistencia de menores en este espectáculo.

Dicho comité cuestionó a nuestro país, preguntó cómo se protegía a los niños de estos espectáculos taurinos y qué medidas se habían implementado en las comunidades autónomas para garantizar la protección de los niños contra la violencia.

La respuesta de España

De acuerdo al escrito que comparte el comité, donde se detalla las diferentes posturas sobre la evaluación que se ha hecho a España; nuestro país "coincidió con las preocupaciones".

No obstante, la delegación relata que en algunas comunidades autónomas se "habían limitado la edad mínima para asistir a una corrida a los 12 años, mientras que en otras era de 16". Además, España se defiende y apunta a que algunas medidas se estaban desarrollando dentro del marco de la Ley 8/2021, pero que "aún no se habían aplicado". De esta forma, se trata de brindar "protección especial a los niños en eventos donde se produjeran actos de violencia, incluidos los relacionados con animales".

¿Cuál es la situación de la tauromaquia en el mundo?

En total, hasta en 10 países se permite la tauromaquia. Según verifica Newstrall, España, Portugal, Francia, México, Guatemala, Venezuela, Perú, Ecuador, China son los países en los que es el legal la práctica de esta actividad.

Sin embargo, el año pasado, Colombia prohibió las corridas de toros en todo su territorio nacional.

