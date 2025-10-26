Oleada de quema de contenedores en Bilbao: los residentes organizan patrullas vecinales

Para frenar la oleada de incendios de contenedores, los vecinos del barrio de Amézola han comenzado a organizar patrullas vecinales. Javi participa en esta iniciativa. Nos comenta que su labor es avisar al 112 en cuanto ven algo sospechoso. Iñaki, quien también forma parte de estos grupos de vigilancia, añade que solo llevan el móvil y un silbato.

En el último año, en estas calles de Bilbao se han acostumbrado casi a la frecuente visita de los bomberos. Ane nos traslada su impotencia, nos asegura que los contenedores que tiene bajo su piso los han quemado varias veces en un solo mes. Un vecino nos señala los grupos de este mobiliario urbano que han quemado prácticamente todos los de la calle General Salazar o Labayru.

Los fuegos en los contenedores son intencionados y terminan afectando a coches. Floren nos subraya que las llamas se han extendido a bastantes vehículos, a alguno hasta en dos ocasiones.

También provocan daños en comercios y bares, como el de Iñaki. A él uno de esos fuegos le quemó la persiana del local, le levantó la pintura y abrasó la caja de la persiana con el rótulo.

Las viviendas tampoco están a salvo. Matxalen nos indica que sus ventanas quedaron negras y que el hollín cubrió su habitación.

La pensión de Silvia no se ha librado. "La última vez, nos rompió el cristal las llamas y tuvimos que desalojar", comenta con impotencia.

Los vecinos se sienten abandonados y reclaman al Ayuntamiento que tome medidas

Alicia y Juan Antonio, de la tienda de repostería creativa Ganatxe, coinciden en que es necesaria más seguridad. Silvia añade que lo mínimo que se tendría que hacer es poner contenedores ignífugos y colocar cámaras de vigilancia. Varios vecinos apuntan que debería retirarse el contenido de los contenedores de papel a las diez de la noche para que no contengan tanto combustible.

Quieren dejar de sentir el calor del fuego bajo sus ventanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.