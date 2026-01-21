Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente tren Adamuz

El número de muertos en el accidente de tren en Adamuz se eleva a 43

La última víctima mortal en el accidente de tren de Adamuz habría sido recuperada durante los trabajos de desescombros del Alvia.

Cruces pintadas en los vagones del Iryo accidentado en Adamuz, C&oacute;rdoba

Cruces pintadas en los vagones del Iryo accidentado en Adamuz, CórdobaAntena 3

Miriam Vázquez
Publicado:

El número de fallecidos en el accidente de tren en Adamuz se eleva a 43 tras la recuperación de un nuevo cadáver. Esta última víctima habría sido localizada durante los trabajos de desescombro del Alvia. En las últimas horas el número de hospitalizados habría bajado de 41 a 39, de los cuales 13 continúan en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Los trabajos en la zona del accidente siguen centrados en seccionar los vagones del Alvia aplastados para poder acceder a su interior y buscar nuevas posibles víctimas.

