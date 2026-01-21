El número de muertos en el accidente de tren en Adamuz se eleva a 43

El número de fallecidos en el accidente de tren en Adamuz se eleva a 43 tras la recuperación de un nuevo cadáver. Esta última víctima habría sido localizada durante los trabajos de desescombro del Alvia. En las últimas horas el número de hospitalizados habría bajado de 41 a 39, de los cuales 13 continúan en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Los trabajos en la zona del accidente siguen centrados en seccionar los vagones del Alvia aplastados para poder acceder a su interior y buscar nuevas posibles víctimas.

