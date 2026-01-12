Nueve de cada diez docentes se sienten desbordados por la burocracia y el deterioro en las aulas

La burocracia se ha convertido en uno de los principales factores de desgaste del profesorado de la enseñanza pública. El 96% de los docentes considera que la excesiva carga administrativa resta tiempo a la preparación de las clases y a la atención del alumnado con dificultades. Así lo recoge el estudio presentado este lunes por STEs-Intersindical, basado en más de 13.000 encuestas realizadas en todo el país.

El informe dibuja un escenario de malestar estructural, marcado por la sobrecarga burocrática, el aumento de la conflictividad en las aulas, la falta de respaldo institucional y la percepción de una pérdida progresiva de dignidad profesional.

La burocracia "devora" el tiempo de enseñanza

Según los datos del estudio, el 96% del profesorado encuestado considera que la excesiva carga burocrática, "impuesta por la Administración y en constante aumento", resta tiempo a la preparación de las clases y a la atención educativa. Además, STEs-Intersindical advierte de que el sistema educativo atraviesa una situación insostenible, ya que las tareas administrativas están afectando de forma directa al núcleo esencial del trabajo docente. "La burocracia está devorando el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado que más lo necesita", señala.

Agresiones y aulas cada vez más conflictivas

El estudio pone también el foco en el empeoramiento del clima en las aulas. El 83,15% del profesorado asegura percibir un incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, y el 82,62% valora el clima de trabajo como conflictivo o complicado.

Desde STEs-I alertan del impacto directo de esta situación en la salud del profesorado. "Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones, ofensas o vejaciones, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales", señalaron durante la rueda de prensa.

Además, el 76,66% del profesorado se muestra de acuerdo con la afirmación de que existen actitudes hostiles y faltas de respetopor parte de las familias, un factor que, se4gún el sindicato, incrementa la tensión cotidiana en los centros. Asimismo, el 85,83% considera que la Administración no respalda lo suficiente al profesorado ante los problemas de convivencia. "La normalización de estas conductas está generando una desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales", añadieron desde la organización sindical.

Ratios elevados y falta de recursos

Las condiciones estructurales aparecen como otro de los grandes focos de malestar. El 91,83% del profesorado se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso, una percepción prácticamente unánime en lagunas comunidades autónomas. Según STEs-I, esta situación dificulta la inclusión educativa y multiplica la carga de trabajo en las aulas.

En este sentido, la nueva titular de Educación, Milagros Tolón, es la encargada de llevar al Parlamento la nueva ley que plantea reducir tanto las ratios como las jornadas lectivas de los profesores.

El informe refleja también que solo el 56,60% del profesorado califica su trabajo como digno. En este sentido, el sindicato advierte de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia, el sistema público se enfrenta a "un riesgo real de escasez de profesorado", especialmente en Secundaria y Formación Profesional.

Desigualdad territorial en el malestar

El estudio revela diferencias entre comunidades autónomas. Madrid, Euskadi y Andalucía concentran a los docentes más críticos con la falta de apoyo institucional, mientras que en Galicia, Aragón, Cantabria y la Comunitat Valenciana destacan por una mayor preocupación por el abandono de la enseñanza pública. Extremadura aparece como la comunidad con peor clima en las aulas, junto a Navarra, donde más se percibe el aumento de agresiones del alumnado. En el extremo opuesto, Asturias y Cantabria son las regiones donde el profesorado se muestra más satisfechos con los recursos.

