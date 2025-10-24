Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, viernes 24 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 23 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.



Noticias de hoy, viernes 24 de octubre de 2025

Antena 3 Noticias
Publicado:

La amenaza de Donald Trump con ataques terrestres, la incursión de cazas rusos en Lituania, los premios Princesa de Asturias o la reunión "sin fecha" entre Sánchez y Pugidemont, entre las noticias que marcan la jornada hoy, viernes 24 de octubre de 2025.

Sánchez - Puigdemont

Sánchez ratifica su intención, sin fecha, de reunirse con Puigdemont y asegura que está cumpliendo los compromisos con Junts. Todo después del ultimátum dado por la formación catalana. Su órdago toma forma: reunión al más alto nivel el lunes en Perpiñán y consulta después a la militancia. Van a decidir si continúan apoyando a Sánchez.

Cazas en Lituania

Lituania denuncia que caza rusos han violado su espacio aéreo. La OTAN ha respondido de inmediato: cazas españoles se han desplegado en el flanco oriental europeo.

Cumbre Europea sin acuerdo

La Cumbre Europea ha terminado sin consenso sobre el desbloqueo de activos rusos para financiar a Ucrania. Ha sido por las reticencias de Bélgica. Volverá a tratarse en la Cumbre de diciembre.

Desahucio Maricarmen

"Me niego a irme de mi casa, voy a luchar por ella" dice Maricarmen Tiene 87 años y se enfrenta a un desahucio de la casa en la que lleva viviendo 70 años. Un fondo buitre la ha comprado y le exigen pagar más de alquiler. No puede hacer frente a esa subida y el próximo miércoles está previsto su desalojo.

Premios Princesa de Asturias

Todo listo en Oviedo para su día grande: la entrega hoy de los Premios Princesa de Asturias. La familia real al completo asistió anoche al concierto previo. Hoy presiden la ceremonia. Entre los premiados, Serena Williams que se ha marcado este baile al son de las gaitas. La tenista ha asegurado que es "fan incondicional" de Carlos Alcaraz.

Mario Tubío volvió a caminar tras meses en silla de ruedas gracias a la acupuntura y al ejercicio. Asegura que su caso demuestra que la regeneración nerviosa es posible. No busca culpables, sino soluciones.

