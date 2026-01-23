Noticias de hoy, viernes 23 de enero de 2026

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Concluyen los trabajos de búsqueda de víctimas en el accidente de tren de Adamuz. Según la Junta de Andalucía, las autopsias revelan que todas las víctimas de Adamuz murieron en el acto. Aseguran que nadie murió esperando una ambulancia. También indica que no hubo llamadas al 112 alertando de un choque de trenes. Sí que indica que se recibieron avisos de personas que decían estar en un tren Iryo descarrilado sentido Madrid y personas en un tren Alvia descarrilado sentido Huelva.

Sánchez asume "todas las responsabilidades"

Sánchez asume, por primera vez, "todas las responsabilidades" del fatídico accidente de Adamuz. Ha prometido transparencia en la investigación. Ha insistido en que el Ejecutivo va a actuar con respeto a las víctimas, unidad institucional, rigor técnico y máxima transparencia. Además, ha defendido la alta velocidad. Asegura que "es un orgullo en España".

Restablecido el servicio de Rodalies en Cataluña

Tras dos días de servicio suspendido parece que Cataluña arranca la jornada de este viernes con la reapertura de Rodalies. El servicio se suspendió tras el descarrilamiento de un tren de cercanías a la altura de Gélida, Barcelona.

La investigación se centra en las víctimas

La investigación de Adamuz ya se centra, prácticamente, solo en las vías. Todo apunta a un defecto. Lo confirman las muescas de las ruedas de los primeros vagones de ese tren y de otros que pasaron anteriormente por el fatídico kilómetro 318.

Un pasajero del vagón 5 del Iryo dice que hasta las 21:30h no se sabía que el Alvia estaba allí: "Dos horas más tarde apareció una persona desde la vía"

Imágenes del tren de Iryo accidentado en Adamuz, Córdoba

Imagen de la zona del accidente en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: La Junta de Andalucía confirma que las 45 víctimas murieron en el acto

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detienen a tres jóvenes de 25 años por obligar a una chica de 18 años a desnudarse y difunden su imagen

Imagen del Alvia accidentado tras el choque con el iryo en Adamuz, Córdoba

¿Cuánto tiempo pasó desde el descarrilamiento y choque en Adamuz hasta que se asistió al Alvia? Cronología del accidente

José María Galán, el pasajero que descubrió a la Guardia Civil que estaba el Alvia accidentado
José María Galán, el pasajero que descubrió a la Guardia Civil que estaba el Alvia accidentado: "Se quedó blanco. '¿Cómo que otro tren?', me dijo"

Ilustración rescate Adamuz
Tragedia Ferroviaria

La pequeña Cristina rescatada por la Guardia Civil tras el accidente, la ilustración de Adamuz que ha conmovido al país

La imagen muestra el momento en el que Cristina, de 6 años, fue encontrada por una guardia civil caminando por las vías del tren y junto a ellas la Virgen del Sol.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.
Muerte violenta

Investigan la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

La mujer fue encontrada muerta, con signos de violencia, en el interior de un local de L'Hospitalet de Llobregat.

Salvador Dalí

Efemérides de hoy 23 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 23 de enero? 

Imagen de la zona del accidente en Adamuz

La Guardia Civil identifica a las 45 víctimas del accidente de Adamuz tras completarse todas las autopsias

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El Gobierno y la Junta de Andalucía confirman que Emergencias y Guardia Civil que fueron a Adamuz no sabían que había un segundo tren implicado

