Noticias de hoy, viernes 23 de enero de 2026

Concluyen los trabajos de búsqueda de víctimas en el accidente de tren de Adamuz. Según la Junta de Andalucía, las autopsias revelan que todas las víctimas de Adamuz murieron en el acto. Aseguran que nadie murió esperando una ambulancia. También indica que no hubo llamadas al 112 alertando de un choque de trenes. Sí que indica que se recibieron avisos de personas que decían estar en un tren Iryo descarrilado sentido Madrid y personas en un tren Alvia descarrilado sentido Huelva.

Sánchez asume "todas las responsabilidades"

Sánchez asume, por primera vez, "todas las responsabilidades" del fatídico accidente de Adamuz. Ha prometido transparencia en la investigación. Ha insistido en que el Ejecutivo va a actuar con respeto a las víctimas, unidad institucional, rigor técnico y máxima transparencia. Además, ha defendido la alta velocidad. Asegura que "es un orgullo en España".

Restablecido el servicio de Rodalies en Cataluña

Tras dos días de servicio suspendido parece que Cataluña arranca la jornada de este viernes con la reapertura de Rodalies. El servicio se suspendió tras el descarrilamiento de un tren de cercanías a la altura de Gélida, Barcelona.

La investigación se centra en las víctimas

La investigación de Adamuz ya se centra, prácticamente, solo en las vías. Todo apunta a un defecto. Lo confirman las muescas de las ruedas de los primeros vagones de ese tren y de otros que pasaron anteriormente por el fatídico kilómetro 318.