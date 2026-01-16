Noticias de hoy, viernes 16 de enero de 2026

El comunicado de Julio Iglesias, o la imagen tras la reunión de María Corina Machado y Donald Trump, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 16 de enero de 2026.

El comunicado de Julio Iglesias

Julio Iglesias ha movido ficha después de que dos exempleadas le hayan acusado de agresión sexual. El artista ha contratado a uno de los penalistas más conocidos del país: José Antonio Choclán, abogado de Víctor de Aldama. Se trata de un letrado experto en pactos con la Fiscalía y ha defendido a figuras conocidas como Cristiano Ronaldo, al líder de la trama Gurtel Francisco Correa, a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y también al actor Imanol Arias.

Tras días de silencio Julio Iglesias ha respondido a las acusaciones a través de un comunicado a través de su cuenta de Instagram. Destaca que las acusaciones son falsas y le causan un profundo pesar. Mantiene además que "nunca había sentido tanta maldad" pero destaca que aún le quedan "fuerzas para que la gente responda toda la verdad".

Trump y María Corina

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha entregado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, bien enmarcada y con una dedicatoria muy pensada en la que se afirma que el presidente estadounidense "se lo merece" por su liderazgo en la promoción de la paz y por su intervención para crear una Venezuela libre.

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que regaló al presidente. En la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz", y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.