Noticias de hoy, sábado 3 de enero de 2026

El bombardeo de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 3 de enero de 2026.

Ataque de Estados Unidos a Venezuela

Esta madrugada, Estados Unidos ha atacado a Venezuela. Ha sido un ataque a gran escala contra varios objetivos en distintos puntos . Mientras se realizaba el bombardeo, fuerzas especiales americanas han participado en la operación militar nocturna para capturar al líder venezolano y sacarlo del país. El presidente de Estados Unidos confirmaba en redes sociales que el ataque había sido un éxito. Trump dará más detalles desde su residencia de Florida. La intención de Estados Unidos es sentar en el banquillo a Nicolás Maduro.

Así fue la operación

Han sido ataques a instalaciones militares, muchas de ellas en la capital. El Pentágono ha bombardeado Fuerte Tiuna, la principal base militar de Venezuela. También la Carlota, es la mayor base aérea del país, el cuartel de la Montaña no puede haber sitio mas simbólico porque además ahí reposan los restos de Hugo Chávez.

Los ataques han inutilizado el Volcán, una potente antena que ha dejado sin servicio a la Televisión Pública y han alcanzado el puerto de la Guaira y el aeropuerto de Higorete, en el estado de Miranda. Un operativo, en mitad de la noche, de la unidad de élite de los Delta Force que han sido los encargados de capturar a Nicolás Maduro.

Las reacciones en España

El Gobierno se ofrece a mediar en esta crisis para poder alcanzar una "solución pacífica". Así lo han explicado en un comunicado emitido por el ministerio de Exteriores en el que también llaman a la desescalada y la moderación. Igual que en Moncloa, el Partido Popular también está siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en Venezuela. Su secretario general, Miguel Tellado, esta mañana, ha reiterado sus críticas al régimen de Maduro y asegura que hoy se abre "una nueva etapa", "un escenario distinto". También ha sido muy crítico con la relación que el Gobierno mantiene con Venezuela.

