Noticias de hoy, sábado 24 de enero de 2026

La borrasca Ingrid, la situación ferroviaria en España y el MIR, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 24 de enero de 2026.

La borrasca Ingrid pone en alerta a gran parte de España por fuerte oleaje, nieve y frío

La borrasca Ingrid mantiene este sábado en alerta a gran parte de España por un episodio de meteorología adversa que combina fuerte oleaje, nevadas, viento intenso y bajas temperaturas. Aunque hay avisos en todas las comunidades, la situación más crítica se da en Galicia, con aviso rojo por fenómenos costeros, y en el litoral cantábrico, en nivel naranja.

En la costa gallega se esperan olas de hasta nueve metros y rachas de viento intensas, por lo que las autoridades advierten de que no es seguro acercarse al mar. También hay aviso naranja por mala mar en Asturias, Cantabria, País Vasco, Melilla, parte de Andalucía y otras zonas del norte, mientras que varios tramos del litoral mediterráneo, Baleares, Canarias y Ceuta permanecen en aviso amarillo.

El temporal deja además nevadas a cotas bajas, con alertas amarillas en diez comunidades. La nieve puede caer desde los 300–500 metros y acumular hasta 10 centímetros en zonas de montaña del Pirineo, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y la Ibérica. En algunas provincias, las nevadas podrían intensificarse y alcanzar cualquier altitud durante la noche. Las bajas temperaturas han activado avisos por frío, con mínimas de hasta -8 ºC en áreas de montaña, así como alertas por viento y tormentas.

La situación afecta gravemente a la red viaria: hay 139 carreteras con incidencias en 12 comunidades, más de 3.500 kilómetros afectados, tramos cortados, obligación de usar cadenas y restricciones de velocidad. Las zonas más perjudicadas son Extremadura, Navarra, Andalucía, Asturias y Castilla y León.

En este contexto, un esquiador de 25 años fue rescatado tras verse atrapado en un alud en Peñalara (Madrid). Sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital. Por último, la Guardia Civil ha comenzado a liberar los camiones que permanecían retenidos en áreas de servicio y centros logísticos.

Sigue el caos en Rodalies y Óscar Puente descarta dimitir

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha difundido los primeros resultados sobre el descarrilamiento del tren de Iryo, que apuntan a que la rotura del carril podría haberse producido antes del paso del tren. Tras conocerse estos datos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció para informar sobre el estado de la investigación.

Puente afirmó que la vía de Adamuz había sido revisada con especial intensidad y defendió su continuidad al frente del ministerio. Desde Transportes destacaron que el informe preliminar, elaborado en solo cuatro días, ofrece una primera orientación técnica y aporta cierta tranquilidad, aunque las conclusiones aún no son definitivas y deberán confirmarse.

En paralelo, el servicio de Rodalies sigue gravemente afectado tras dos descarrilamientos recientes, el de Adamuz y otro ocurrido en Gelida (Barcelona), donde falleció un maquinista en prácticas y hubo 37 heridos. Aunque estaba prevista la reapertura del servicio, Renfe y Adif han reconocido la imposibilidad de operar con normalidad. Renfe ha advertido además de que este sábado todas las líneas sufrirán alteraciones por nuevas revisiones de la infraestructura, mientras continúan las reuniones para restablecer el servicio lo antes posible.

Tensión y nervios en MIR 2026: más de 34.000 aspirantes se presentan al examen

Este 24 de enero, miles de aspirantes se enfrentan a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, un examen de más de 200 preguntas que debe resolverse en cuatro horas y media. La convocatoria de este año está marcada por circunstancias excepcionales, como la dimisión en bloque del comité encargado de elaborar el examen y los retrasos y errores en la publicación de las listas provisionales de admitidos.

En total, han sido admitidas 34.553 personas, que se examinan en 25 sedes repartidas por todo el país. La oferta asciende a 12.366 plazas, la mayoría en Medicina, seguida de Enfermería, Farmacia y otras especialidades como Psicología Clínica, Biología, Química y Radiofísica Hospitalaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado suerte a los aspirantes y ha destacado el aumento histórico de plazas, un 54% más que en 2018, reiterando el compromiso del Ejecutivo con la sanidad pública.

Este proceso coincide con un clima de tensión en el sector sanitario, ya que las organizaciones médicas han convocado un paro indefinido a partir del 16 de febrero en protesta por el borrador del nuevo Estatuto Marco, con huelgas programadas varios días al mes hasta junio.

