Noticias de hoy, sábado 17 de enero de 2026

Los avisos de la AEMET por lluvias y nevadas, el funeral de Irene de Grecia y la situación en Groenlandia, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 17 de enero de 2026.

Aviso naranja por nieve y lluvia en Castilla y León

Ávila capital ha amanecido con más de cinco centímetros de nieve y temperaturas bajo cero en la mayor parte de Castilla y León. Ávila, León, Salamanca y Zamora registran -1 grados, Palencia y Soria se quedan en 0, Valladolid marca 1 y Burgos y Segovia alcanzan los 2 grados.

La nieve obliga a la DGT a restringir el paso de camiones en la AP-6, AP-51 y AP-61. En el centro peninsular se acumulan unos siete centímetros en el puerto de Cotos y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para acceder a los puertos de montaña.

En el Pirineo oscense hay riesgo de acumulaciones de hasta 20 centímetros en las próximas horas. Los datos de AEMET y MeteoCat indican espesores de nieve por encima de la media, sobre todo en el Pirineo oriental, dentro de una temporada que se mantiene muy activa desde finales de noviembre.

La AEMET ha elevado a naranja el aviso por nieve en Ávila y Segovia, activo hasta las 23:59 horas, con previsión de hasta cinco centímetros en 24 horas por encima de los 800-900 metros. Además, un nuevo episodio de vientos de levante y sudeste ha activado más nevadas que podrían prolongarse varios días y aumentar de forma significativa los espesores actuales.

La Familia Real despide en Madrid a Irene de Grecia bajo la lluvia y sin Juan Carlos

La despedida pública a Irene de Grecia se ha celebrado este sábado en Madrid bajo la lluvia y el frío, con una imagen de unidad familiar en torno a la reina Sofía. Los reyes Felipe y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han asistido al responso en la Catedral Ortodoxa Griega antes del traslado de los restos a Atenas.

El féretro ha llegado al templo poco antes del mediodía, cubierto con la bandera de Grecia y escoltado por guardias reales. La ceremonia, oficiada por el obispo ortodoxo de España y Portugal, ha durado cerca de media hora. La reina Sofía ha entrado del brazo de la princesa Leonor y ha estado acompañada por las infantas Elena y Cristina y gran parte de su familia.

Durante el acto han sonado piezas de Bach y Mozart interpretadas por la Unidad de Música de la Guardia Real, mientras el obispo ha recordado la sonrisa de la princesa. La capilla ardiente ha permanecido abierta al público hasta la tarde y numerosos ciudadanos han acudido a darle su último adiós.

Entre las ausencias ha destacado la del rey emérito Juan Carlos, que no ha viajado por recomendación médica, así como la de Felipe Juan Froilán y Juan Urdangarin. Sí han asistido otros familiares, allegados y autoridades, entre ellas la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Tras el velatorio en Madrid, los restos de Irene de Grecia han sido trasladados a Atenas, donde el lunes se celebra el funeral en la Catedral Metropolitana y el posterior entierro en el cementerio de Tatoi. Nacida en 1942, la princesa dedicó gran parte de su vida a labores sociales y humanitarias y residió sus últimos años en el Palacio de la Zarzuela, acompañada por su hermana, la reina Sofía.

Europa refuerza su presencia militar en Groenlandia ante las amenazas de Trump

Varios países europeos han enviado en los últimos días un número reducido de militares a Groenlandia a petición de Dinamarca, en el primer refuerzo visible sobre el terreno tras las reiteradas amenazas de Donald Trump de hacerse con el control de la isla. El despliegue no tiene carácter de combate y busca evaluar necesidades logísticas, operativas y de infraestructuras ante un posible refuerzo posterior.

El movimiento coincide con ejercicios aéreos conjuntos y responde a las declaraciones del presidente estadounidense, que considera Groenlandia "vital" para la seguridad de EE UU. Dinamarca ha recibido el respaldo político de la UE, que recuerda la cláusula de asistencia mutua, en un contexto de creciente tensión transatlántica y debate europeo sobre autonomía estratégica y defensa.

