Noticias de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025

Noticias hoy

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Publicado:

La reunión entre Sánchez y Starmer, el ataque mortal de EE.UU. a un barco de Venezuela, el desfile militar de China, el cónclave de Junts en Waterloo, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 3 de septiembre.

Ataque de Estados Unidos

Donald Trump escala en un nuevo frente. Estados Unidos destruye esta embarcación que, asegura, transportaba drogas. Lo ha hecho en aguas del Caribe frente a Venezuela. Sus 11 tripulantes han fallecido.

Desfile en China

China exhibe músculo junto al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al de Corea del Norte, Kim Jong-Un. Invitados estrella en este desfile en Pekín con motivo del 80 aniversario del final de la II Guerra Mundial.

Cónclave de Junts

Para hoy está previsto un cónclave de Junts en Waterloo. Largo apretón de manos entre Illa y Puigdemont en su encuentro en Bruselas. Las lecturas políticas no dejan de producirse. La mas inmediata: el pasaporte para los presupuestos. Todo a la espera de que sea el propio Sánchez el próximo en reunirse con el prófugo.

Reunión Sánchez y Starmer

El presidente del Gobierno intenta recuperar presencia internacional y viaja hoy a Londres, donde va a firmar un acuerdo bilateral con el primer ministro británico. Mañana jueves, Sánchez estará en París con Zelenski en la reunión de la coalición de voluntarios de Ucrania.

Tiroteo Alfafar

Se entrega uno de los implicados en el tiroteo de Alfafar, en Valencia. Al parecer acompañó en su huida al autor de los disparos que sigue en paradero desconocido. El sospechoso hirió gravemente a otro vecino.

Precios relacionados con las cookies

¿Les ha pasado alguna vez? Los precios de los billetes cambian en las diferentes búsquedas que hacemos en internet. Tiene que ver con las "cookies", el rastro que dejamos en las webs. Y se usa la inteligencia artificial. En definitiva, cuanto más urgente, más caro.

Dos jóvenes salvan a un anciano de un incendio en su casa en Pontevedra: "Nada más salir se cayó el techo"

