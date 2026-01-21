Noticias de hoy, miércoles 21 de enero de 2026

Nueva tragedia ferroviaria en 48 años. España despierta en el segundo día de luto por el accidente en Adamuz, consternada por el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Barcelona que ha provocado la muerte del maquinista y ha dejado a 37 personas heridas.

El maquinista de un tren de Rodalies ha muerto y otras 37 personas han resultado heridas, al chocar el convoy contra un muro de contención que ha caído a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), por el temporal.

También hay novedades en la investigación del mayor accidente de la alta velocidad de nuestro país. elDiario.es publica los audios extraídos de la caja negra del tren Iryo. Se trata de la llamada del maquinista a la que tuvo acceso Cordópolis.

Se han conocido dos comunicaciones, en la primera el maquinista no parece ser consciente de que el tren ha impactado con el Alvia. El ministro Óscar Puente ha confirmado que esta llamada se produce 4 minutos después del descarrilamiento y colisión. El maquinista lo primero que reporta es: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz". En la segunda llamada ya sí es consciente de la magnitud. ""Hola, Atocha, 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua". Pide también que se pare el tráfico "urgentemente" y dice: "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias".

Días difíciles para el sector ferroviario. A primera hora de la mañana se ha conocido que el sindicato mayoritario Semaf ha convocado una huelga general del sector tras los accidentes. El ministro Puente ha contestado: "Vamos a ver si somos capaces de evitar esa convocatoria".

Además, Adif ha levantado las limitaciones de velocidad a 160 km/h en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Solo mantiene restricciones a 230 km/h en cuatro puntos.