Noticias de hoy, miércoles 14 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 14 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Las últimas declaraciones de Donald Trump sobre Irán, o la repercusión del caso Julio Iglesias, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 14 de enero de 2026.

Las últimas declaraciones de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su apoyo a los manifestantes que protestan contra las autoridades en Irán. Les pide "mantener las protestas y tomar las instituciones", a la vez que señala que "la ayuda está en camino". "Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", ha señalado el presidente estadounidense en un mensaje en su propia red social.

Casa Julio Iglesias

Siguen retumbando estas acusaciones terribles, tan explícitas de dos mujeres que trabajaban para Julio Iglesias. Acusan al cantante de abusos sexuales, lesiones y trato vejatorio entre otros delitos. Todo habría sucedido en 2021. Hoy, la ONG en defensa de la mujeres que defiende a las trabajadoras dará una rueda de prensa. No se descarta que aparezcan más casos.

