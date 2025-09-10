Noticias de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025

La alerta en Polonia, el segundo ataque a la flotilla de Gaza, o el primer cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 10 de septiembre.

Polonia derriba drones en su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania

Alerta máxima en Polonia. Denuncian la violación de su espacio aéreo varias veces por parte del Ejército ruso en sus ataques con drones contra territorio ucraniano. Como consecuencia, se ha paralizado la actividad en cuatro aeropuertos, entre ellos, el de Varsovia. Las autoridades de Polonia han pedido a la población de estas cuatro ciudades que no salgan de sus casas. Aviones polacos y de la OTAN ya sobrevuelan el espacio aéreo para vigilar. Cabe recordar que cualquier ataque a Polonia, que forma parte de la OTAN, supondría la implicación del resto de países de la Alianza.

Ataque a la flotilla de Gaza

Este miércoles, la Global Sumud Flotilla ha denunciado un ataque con drones contra la embarcación 'Alma', en las costas de Túnez. Se trata del segundo ataque después de que otro vehículo aéreo no tripulado lanzara un día antes un artefacto contra uno de sus principales barcos provocando un incendio.

Primer cara a cara en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este miércoles su primer cara a cara del nuevo curso político en el Congreso, en medio de una creciente tensión con reproches cruzados por, entre otros asuntos, diversas cuestiones judiciales.

