Noticias de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

La alerta en Polonia, el segundo ataque a la flotilla de Gaza, o el primer cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 10 de septiembre.

Polonia derriba drones en su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania

Alerta máxima en Polonia. Denuncian la violación de su espacio aéreo varias veces por parte del Ejército ruso en sus ataques con drones contra territorio ucraniano. Como consecuencia, se ha paralizado la actividad en cuatro aeropuertos, entre ellos, el de Varsovia. Las autoridades de Polonia han pedido a la población de estas cuatro ciudades que no salgan de sus casas. Aviones polacos y de la OTAN ya sobrevuelan el espacio aéreo para vigilar. Cabe recordar que cualquier ataque a Polonia, que forma parte de la OTAN, supondría la implicación del resto de países de la Alianza.

Ataque a la flotilla de Gaza

Este miércoles, la Global Sumud Flotilla ha denunciado un ataque con drones contra la embarcación 'Alma', en las costas de Túnez. Se trata del segundo ataque después de que otro vehículo aéreo no tripulado lanzara un día antes un artefacto contra uno de sus principales barcos provocando un incendio.

Primer cara a cara en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este miércoles su primer cara a cara del nuevo curso político en el Congreso, en medio de una creciente tensión con reproches cruzados por, entre otros asuntos, diversas cuestiones judiciales.

Sociedad

Dos coches de la Policía Local de Avilés

Un hombre sin carnet es detenido tras robar un coche, huir de la Policía, estrellarlo contra una farola y dar positivo en drogas

Festival de Jazz de San Sebastián

Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 10 de septiembre?

Un cenicero con cigarros
LEY ANTITABACO

La hostelería ve demasiado restrictivas las medidas de la nueva Ley Antitabaco: "Es desproporcionado"

Andalucía

Una cadena humana desafía al mar en Mijas (Málaga) y salva a un niño de 6 años

Accidente

Aparatoso accidente en la AP-7 tras la caída de vigas de hierro de un camión en Tarragona

La caída de las vigas ha provocado un choque múltiple con varios vehículos implicados, ha dejado tres heridos y ha obligado a cortar la AP-7 en Tarragona.

Tribunal Superior de Justicia de canarias
Presunto homicidio

Muere una mujer de 32 años después de que su madre presuntamente le obligara a inhalar gases

La víctima ha fallecido esta madrugada y las primeras sospechas indican que la inhalación de gases fue causada por su propia madre.

Detenido en Gran Canaria un hombre acusado de matar a su madre a puñaladas

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

La Fiscalía de Madrid pide 25 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a otro y someterle a una tortura "inhumana"

Mossos d´Esquadra

Muere un menor y otro resulta herido tras un ataque con arma blanca en Sants-Montjuïc, Barcelona

