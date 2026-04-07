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Noticias de hoy, martes 7 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 7 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, martes 7 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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El regreso de los astronautas a la Tierra, la amenaza de Trump o el caso mascarillas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 7 de abril de 2026.

Vuelta a la Tierra

El presidente estadounidense Donald Trump felicitó a la tripulación del Artemis II tras el éxito de la misión a la Luna. En su intervención, destacó su liderazgo asegurando que "América vuelve a ganar, incluso fuera de la Tierra". Mientras tanto, la astronauta Cristina Koch se ha convertido en la primera mujer en alcanzar la órbita lunar.

"Construiremos naves, volveremos de nuevo, y construiremos estaciones en la Luna. Pero al final, siempre elegiremos la Tierra", dijo. Ahora los tripulantes de la nave Orión regresan a la Tierra tras vivir momentos críticos al quedarse incomunicados durante 40 minutos mientras rodeaban la cara oculta de la Luna.

Amenaza Trump

Trump volvió a amenazar a Irán. A pocas horas de terminar su ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz, el republicano aseguró que "no les quedarán puentes, ni centrales eléctricas, quedarán en la edad de piedra".

Las negociaciones parecen rotas. Irán ha dicho que solo reabrirán el estrecho si el acuerdo es definitivo. Todo esto sucede mientras Israel asegura haber destruido la sinagoga de Teherán, considerada una de las más grandes de Asia.

La OMS suspende la ayuda humanitaria

La Organización Mundial de la Salud ha interrumpido por las evacuaciones de heridos desde Gaza tras la muerte de uno de sus conductores, que fue abatido por el ejército israelí en el cruce de Rafah. Según Israel, el conductor aceleró hacia sus soldados y "no tuvieron más remedio que disparar", lo que deja a miles de civiles sin acceso a asistencia médica urgente en medio del conflicto.

Koldo, Ábalos y Aldama al banquillo

El Caso Mascarillas llega al Tribunal Supremo. El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García serán trasladados de la prisión de Soto del Real. También se sienta en el banquillo el empresario Víctor de Aldama La Fiscalía solicita penas de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presunta corrupción y malversación en contratos de material sanitario durante la pandemia.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Efemérides de hoy 7 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 7 de abril?

El expresidente peruano Alberto Fujimori en una foto de archivo

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, martes 7 de abril de 2026

Vista del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España)

Los incendios en Galicia, Asturias y Cantabria provocan varios desalojos y mantienen decenas de focos activos

El expresidente peruano Alberto Fujimori en una foto de archivo

Efemérides de hoy 7 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 7 de abril?

Carreras de coches ilegales
Getafe

Un hombre resulta herido grave al ser atropellado durante una pedida de matrimonio en Getafe

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Detenido por agredir con un hacha en plena calle a dos mujeres y un varón en Montefrío, Granada

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El vídeo viral donde una mujer grita a otra con velo en el metro de Madrid: "España cristiana y no musulmana"

Las imágenes muestran insultos a una joven con velo.

Siguen buscando al joven desaparecido en el río Miño tras un accidente de kayak
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Continúan las labores de búsqueda de Juan Víctor, el joven desaparecido en el río Miño tras un accidente de kayak

Se cumple una semana desde que el joven de 19 años cayera al agua desde la embarcación en la que recorría el entorno de Os Peares, en Lugo, junto a su primo. Éste pudo ser rescatado con vida.

Gobierno Vasco no da "por respondida" su petición sobre el 'Guernica' y seguirá insistiendo en su traslado temporal

El traslado del Guernica reabre el choque político: un informe técnico advierte de daños irreversibles si sale del Museo Reina Sofía

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Alumnos de un instituto de Jerez crean una app contra el acoso escolar: "No mires para otro lado"

Imagen de archivo del interior de un coche.

Más controles en menos tiempo: la nueva normativa de la DGT que afecta a mayores de 65 y 70 años

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