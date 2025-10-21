Noticias de hoy, martes 21 de octubre de 2025

Las revelaciones de Víctor de Aldama, Sarkozy de camino a prisión, las novedades en el suicidio de Sandra, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 21 de octubre de 2025.

Víctor de Aldama

Víctor de Aldama vuelve a la carga. Pone una cifra a las mordidas: cuatro millones de euros. Se los habría entregado presuntamente a Koldo y Ábalos a cambio de la concesión de obras públicas. Además, pone el foco en países como Panamá, Colombia o Guinea. Allí cree podría estar el dinero. Dice que Sánchez lo sabía todo.

Cambio horario

Reabierto por Sánchez, siempre en la calle y también en Europa. España propone acabar con el cambio de hora. El respaldo a no mover el reloj es mayoritario. Pero la división llega cuando hay que elegir si quedarse con el horario de verano o de invierno. Eso no lo ha aclarado el presidente del gobierno.

Acoso escolar

Novedades en el suicidio de Sandra. La Fiscalía de Menores ha abierto dos investigaciones. Una sobre las menores supuestamente implicadas en el acoso y otra al colegio. Estudia su posible responsabilidad. Además, la policía ya estaría analizando el contenido de los mensajes del teléfono móvil.

Sarkozy camino de prisión.

En unas horas, Sarkozy ingresa en la cárcel. Dice que no tiene miedo y que mantendrá la cabeza alta. Será el primer presidente de un país de la Unión Europea que cumpla una pena de prisión. Ha sido condenado a cinco años por asociación ilícita y financiación ilegal.

Robo en el Louvre

Es el robo que avergüenza a Francia. Todavía no han dado con los ladrones del Louvre. Las últimas pistas que tiene la policía son un casco y un chaleco de los asaltantes. La indignación crece entre los franceses ante la burla a la seguridad del museo más visitado del mundo. De momento, van a reforzar la protección en todos sus museos.

