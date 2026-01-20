Noticias de hoy, martes 20 de enero de 2026

Primer día de luto por el accidente ferroviario en Adamuz. En las últimas horas se ha elevado el número de fallecidos ya que se ha localizado un nuevo cadáver en el tren Iryo por lo que hasta este momento el descarrilamiento de los dos trenes deja al menos 41 muertos.

Grúas y maquinaria pesada para intentar levantar los vagones

Se trabaja sin descanso en Adamuz. Con grúas y maquinaria pesada se intenta acceder a los vagones que cayeron por el talud y en los que podría haber más víctimas mortales. Además de los 41 fallecidos que se tienen registrados hay 39 personas que están hospitalizadas, 13 de las cuales, entre ellas una menor, están en la UCI.

Rotura de vía, ¿causa o consecuencia?

La investigación se aleja de un fallo humano o exceso de velocidad y busca otras causas que pudieron haber provocado el siniestro. Desde el Ministerio de Transportes se ha confirmado la rotura o alteraciones en la vía, pero todavía es pronto para saber si es la causa o una consecuencia de lo ocurrido.

Se han realizado ya 23 autopsias

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha recibido hasta el momento 37 cuerpos de los 40 fallecidos y los forenses han realizado un total de 23 autopsias.

Los Reyes visitarán la zona del accidente

Los reyes visitarán este martes la zona cero del accidente y estarán acompañados de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hoy es el primer día de luto de los tres decretados por el Gobierno.

