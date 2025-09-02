Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 2 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 2 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 2 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 2 de septiembre de 2025

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La reunión entre Illa y Puigdemont, la condonación de deuda a las comunidades, las reacciones a la entrevista de Pedro Sánchez, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 2 de septiembre.

Entrevista Sánchez

"Hay jueces que hacen política y políticos que quieren hacer justicia". Así se refiere Sánchez a los supuestos casos de corrupción por los que están siendo investigados familiares directos como su esposa y su hermano. Lo ha dicho en una entrevista en la cadena pública, la primera en un año. También se ha referido al encuentro de hoy entre Illa y Puigdemont. Lo enmarca dentro de la normalidad institucional.

Reacciones entrevista

Alberto Núñez Feijóo asegura que impulsara una reforma para ir a elecciones si no hay presupuestos. Sobre la entrevista del presidente del Gobierno, asegura que Sánchez ha utilizado la televisión pública para cargar contra los jueces y que es "un peligro para España".

Reunión Illa y Puigdemont

El encuentro entre Illa y Puigdemont va a ser la cita política del día. Será una puerta cerrada. Una cita llamada a allanar la negociación de los presupuestos. Precisamente, hoy el Consejo de Ministros aprueba la condonación de la deuda a las comunidades, requisito indispensable que puso Esquerra.

Ataques Gaza

Nuevos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. Hay, al menos, 30 fallecidos, entre ellos 10 niños. Justo hoy el Ejército hebreo va a comenzar el reclutamiento de los primeros 60 mil reservistas para iniciar lo que han denominado 'Operación definitiva' de Gaza.

Robo palomos

Se busca a tres palomos robados en Murcia. No son unas aves cualquiera. Están valorados en 170.000 euros. Son la élite en su especie y se les entrena durante años. El robo estaba perfectamente planificado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Detenido un menor por presunta agresión sexual a una adolescente en Madrid

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Un hombre se atrinchera tras disparar a un vecino en Alfafar, Valencia

Imagen de archivo de la ciudad de Benidorm (Alicante)

El rascacielos residencial más alto de Europa se construirá en Benidorm: guardería, spa y un observatorio estelar

Noticias de hoy, martes 2 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 2 de septiembre de 2025

El Pazo de Meirás
Efemérides

Efemérides de hoy 2 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 2 de septiembre?

Taxistas de Barcelona
Conducción temeraria

Un vídeo viral pone en jaque a un taxista en Barcelona

Clase de colegio
Vuelta al cole

Sin viviendas para los profesores de Tenerife: renuncian a sus plazas al no encontrar alquileres asequibles

Renuncian a sus plazas por no conseguir alquileres accesibles en zonas turísticas del sur de las islas.

Imagen del detenido por malos tratos en Manacor.
Malos tratos

Prisión por rapar y encadenar a su pareja para que firmarse la entrega de un piso y un coche en Mallorca

El denunciado tenía colocado un dispositivo de localización relacionado con otra mujer de Mallorca, quien ya había informado a la Guardia Civil de que él se había puesto en contacto con ella, incumpliendo así una orden de alejamiento.

Imagen de los palomos robados

Sordo, Gran Capitán y Joker, los tres palomos robados en Murcia que valen 170.000 euros: "Es como si me hubiera faltado una persona de mi familia"

Extinguidos los mayores incendios de la historia de Galicia tras arrasar más de 78.500 hectáreas en Ourense

Protección Civil da por terminada la oleada de incendios forestales: "Este trágico episodio de la historia de España ha finalizado"

La pérdida de biodiversidad tras los incendios forestales, en la viñeta gráfica de la semana

La pérdida de biodiversidad tras los incendios forestales, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Publicidad