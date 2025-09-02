Noticias de hoy, martes 2 de septiembre de 2025

La reunión entre Illa y Puigdemont, la condonación de deuda a las comunidades, las reacciones a la entrevista de Pedro Sánchez, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 2 de septiembre.

Entrevista Sánchez

"Hay jueces que hacen política y políticos que quieren hacer justicia". Así se refiere Sánchez a los supuestos casos de corrupción por los que están siendo investigados familiares directos como su esposa y su hermano. Lo ha dicho en una entrevista en la cadena pública, la primera en un año. También se ha referido al encuentro de hoy entre Illa y Puigdemont. Lo enmarca dentro de la normalidad institucional.

Reacciones entrevista

Alberto Núñez Feijóo asegura que impulsara una reforma para ir a elecciones si no hay presupuestos. Sobre la entrevista del presidente del Gobierno, asegura que Sánchez ha utilizado la televisión pública para cargar contra los jueces y que es "un peligro para España".

Reunión Illa y Puigdemont

El encuentro entre Illa y Puigdemont va a ser la cita política del día. Será una puerta cerrada. Una cita llamada a allanar la negociación de los presupuestos. Precisamente, hoy el Consejo de Ministros aprueba la condonación de la deuda a las comunidades, requisito indispensable que puso Esquerra.

Ataques Gaza

Nuevos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. Hay, al menos, 30 fallecidos, entre ellos 10 niños. Justo hoy el Ejército hebreo va a comenzar el reclutamiento de los primeros 60 mil reservistas para iniciar lo que han denominado 'Operación definitiva' de Gaza.

Robo palomos

Se busca a tres palomos robados en Murcia. No son unas aves cualquiera. Están valorados en 170.000 euros. Son la élite en su especie y se les entrena durante años. El robo estaba perfectamente planificado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.