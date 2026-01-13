Noticias de hoy, martes 13 de enero de 2026

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 13 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El anuncio de Trump sobre aranceles del 25% a todos los países que negocien con Irán, o la tensión por la vivienda, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 13 de enero de 2026.

El anuncio de Trump

El presidente estadounidense amenaza con aranceles del 25% para los países que comercien con el régimen de los ayatolás. China es el principal afectado.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente", ha señalado Trump en sus redes sociales.

Tensión por la vivienda en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 12 medidas, una ley y cinco reales decretos para construir y controlar el alquiler, entre ellas "rebajas fiscales". Esta apunta directamente a los caseros, los cuales se beneficiarían de la reducción siempre que no suban la renta a sus inquilinos cuando renueven el contrato de alquiler.

"Vamos a continuar interviniendo en el mercado del alquiler", señalaba Sánchez. Sin embargo, para poder aprobar esta batería de medidas necesita el respaldo del Congreso de los Diputados. Por ello ha pedido a todos los grupos políticos que lo valoren la propuesta, ya que, según el socialista, ganan caseros e inquilinos.

El papa visita Canarias: un viaje histórico con la migración en el centro

Detenido un grupo criminal que asaltaba violentamente a personas mayores robándoles joyas y relojes

Efemérides de hoy 13 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 13 de enero?

Muere de forma repentina a los 17 años el novillero Nicolás Cubero, de la escuela taurina 'El Juli'

Duro golpe al narcotráfico en Canarias: Incautan el mayor alijo de cocaína de Europa

Herida una policía tras rebotarle un disparo de un compañero que repelió el ataque un perro en un narcopiso de Leganés

El piso fue antes una iglesia y causaba problemas en la zona desde hace tiempo.

Una mujer se queda atrapada en una tirolina a 50 metros de altura en Murcia

Se enganchó al cable equivocado, al de los pájaros, y se quedó atrapada a mitad de recorrido.

Qué es lo que se sabe de la muerte de dos jóvenes en Logroño: una investigación abierta y sin signos de violencia

Un camionero embiste a la furgoneta de unos ladrones en un área de servicio de la AP-7: "Estamos hartos"

Nueve de cada diez docentes se sienten desbordados por la burocracia y el deterioro en las aulas

