Noticias de hoy, martes 13 de enero de 2026

El anuncio de Trump sobre aranceles del 25% a todos los países que negocien con Irán, o la tensión por la vivienda, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 13 de enero de 2026.

El anuncio de Trump

El presidente estadounidense amenaza con aranceles del 25% para los países que comercien con el régimen de los ayatolás. China es el principal afectado.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente", ha señalado Trump en sus redes sociales.

Tensión por la vivienda en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 12 medidas, una ley y cinco reales decretos para construir y controlar el alquiler, entre ellas "rebajas fiscales". Esta apunta directamente a los caseros, los cuales se beneficiarían de la reducción siempre que no suban la renta a sus inquilinos cuando renueven el contrato de alquiler.

"Vamos a continuar interviniendo en el mercado del alquiler", señalaba Sánchez. Sin embargo, para poder aprobar esta batería de medidas necesita el respaldo del Congreso de los Diputados. Por ello ha pedido a todos los grupos políticos que lo valoren la propuesta, ya que, según el socialista, ganan caseros e inquilinos.

