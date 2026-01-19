Noticias de hoy, lunes 19 de enero de 2026

España despierta de luto y consternada por la tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba.

Accidente de trenes en Adamuz, Córdoba: al menos 39 muertos y 15 heridos graves

Alrededor de las 19:45 horas de la tarde del domingo ocurría la tragedia. Un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha invadió la vía contigua provocando el descarrilamiento del tren que viajaba de Madrid a Huelva que como consecuencia también descarriló. Algunos vagones han caído por un talud de 4 metros.

Se ha desplegado el dispositivo de las grandes catástrofes. 37 efectivos de la UME desde Morón de la Frontera que llevan también material de excarcelación porque los vagones son un amasijo de hierro. La agenda política se ha suspendido prácticamente por completo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido explicando que es un accidente "tremendamente extraño" ya que el tren era relativamente nuevo y se habían acometido reformas en la infraestructura recientemente. El lugar del accidente es una recta, pero según los expertos es un punto crítico porque por un lado se producen muchos cambios de agujas para desviar a los trenes a los diferentes puntos de Andalucía y por otro los trenes de alta velocidad aprovechan este punto para adelantar a los más lentos.

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero, según ha informado Adif.

