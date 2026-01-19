Noticias de hoy, lunes 19 de enero de 2026

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 19 de enero de 2026. Toda la actualidad tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba.

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

España despierta de luto y consternada por la tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba.

Accidente de trenes en Adamuz, Córdoba: al menos 39 muertos y 15 heridos graves

Alrededor de las 19:45 horas de la tarde del domingo ocurría la tragedia. Un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha invadió la vía contigua provocando el descarrilamiento del tren que viajaba de Madrid a Huelva que como consecuencia también descarriló. Algunos vagones han caído por un talud de 4 metros.

Se ha desplegado el dispositivo de las grandes catástrofes. 37 efectivos de la UME desde Morón de la Frontera que llevan también material de excarcelación porque los vagones son un amasijo de hierro. La agenda política se ha suspendido prácticamente por completo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido explicando que es un accidente "tremendamente extraño" ya que el tren era relativamente nuevo y se habían acometido reformas en la infraestructura recientemente. El lugar del accidente es una recta, pero según los expertos es un punto crítico porque por un lado se producen muchos cambios de agujas para desviar a los trenes a los diferentes puntos de Andalucía y por otro los trenes de alta velocidad aprovechan este punto para adelantar a los más lentos.

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero, según ha informado Adif.

Efemérides de hoy 19 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 19 de enero?

Kodak se declara en bancarrota

Sociedad

Julio Iglesias

Julio Iglesias defiende que la Fiscalía no puede investigar una posible agresión sexual en el extranjero

Trenes descarrilados en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Al menos 39 muertos y 48 hospitalizados en un choque en el que Renfe descarta el fallo humano

La ecotasa del Teide, en Tenerife, para acceder a senderos se cobrará desde este lunes para no residentes en la isla

Tenerife comienza a aplicar la primera ecotasa, una tarifa para acceder a varios senderos del Teide

Accidente Adamuz
ACCIDENTE EN ADAMUZ

Renfe descarta un error humano o un exceso de velocidad y apunta a un "fallo del tren o de la infraestructura"

Miguel Francia, viajero tren
Accidente Adamuz

Un afectado por el accidente de tren de Adamuz se rompe en directo al recordar la tragedia: "Hubiese sido mi tren"

Choque de trenes en Málaga.
Choque trenes Adamuz

El tren Iryo que ha descarrilado en Adamuz había pasado la última revisión técnica 3 días antes del accidente

El tren Iryo que descarriló había pasado la última revisión el 15 de enero, tres días antes del accidente que ha dejado al menos 39 muertos en Adamuz (Córdoba).

Voluntarios en Adamuz
ACCIDENTE FERROVIARIO

Un vecino de Adamuz rescató a los heridos con su quad: "Es una escena muy fuerte, un infierno"

Gonzalo Sánchez reconoce en una entrevista en Antena 3 Noticias que acogió a un herido en su casa, y que "su madre todavía no ha aparecido".

El mensaje de Cruz Roja

"¿Estás a salvo? Publica 'Estoy bien'", Cruz Roja pide a los supervivientes del accidente de tren que informen en sus redes

El testimonio de un pasajero del descarrilamiento de trenes en Adamuz, Córdoba: "Muchas personas esparcidas por el vagón"

El testimonio de un pasajero del choque de trenes en Adamuz, Córdoba: "Muchas personas esparcidas por el vagón" tras el accidente

Agentes de la Guardia Civil y cuerpos de rescate ante los restos tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad

Nuevas imágenes del accidente de tren de Adamuz, Córdoba: vagones destrozados y rescate de heridos

