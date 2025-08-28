Noticias de hoy, jueves 28 de agosto de 2025

Los Reyes de España visitando las zonas más afectadas por los incendios, la última hora sobre el avance del fuego en España y las penas de prisión de Trump por asesinato, entre las noticias de hoy, jueves 28 de agosto.

Incendios

Mejora la situación de los incendios en nuestro país. El único que sigue descontrolado es el de Fasgar, en León, las llamas se han avivado en las últimas horas. El de Porto, entre León y Zamora, ya solo tiene dos frentes activos, el de Ibias, en Asturias, está controlado y en Galicia ya no hay ningún fuego de nivel 2.

Reyes visitan zonas afectadas

En Galicia van a estar hoy los Reyes. Van a visitar las zonas más afectadas por los incendios, una explotación ganadera y un colegio. Ya han estado en Zamora y León, escuchando y apoyando a los vecinos. El rey ha pedido colaboración para superar esta crisis.

Comparecencia Marlaska

Hoy comparece el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado. Es el tercer ministro que da explicaciones sobre la gestión de los incendios. Una gestión que sigue enfrentando a Gobierno y oposición.

Guerra Ucrania

Ataque ruso sobre Kiev. Ha sido esta madrugada, Misiles rusos han caído en una zona residencial y han matado al menos a 8 personas, entre ellos a un niño y al menos 38 heridos. También esta noche Ucrania ha atacado Rusia con drones, ha destruido una de las mayores refinerías de petróleo del país.

Pelea en el Senado de México

A puñetazos en el senado mexicano. El presidente de la cámara y el líder de la oposición se han enfrentado a golpes al terminar una sesión. Y todo porque se le negó turno de palabra al opositor.

Fiestas populares inclusivas

Las fiestas populares cada vez más inclusivas. La última novedad es esta: casetas de lactancia. Un lugar tranquilo y cómodo en el que alimentar y cambiar a los más pequeños, sin tener que abandonar la fiesta. Pero no son las únicas iniciativas que han hecho que las fiestas de hoy en día no tengan nada que ver con las de hace años.

