Noticias de hoy, jueves 22 de enero de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 22 de enero de 2026. Después de más de dos horas de rueda de prensa del ministro Puente, de Renfe y de Adif la conclusión es que no hay respuestas concretas para explicar por qué ocurrió la tragedia de Adamuz. Mientras, Cataluña arranca la jornada sin servicio de Rodalies, pese a que este miércoles se anunció la reapertura.
El ministro Óscar Puente, el director de Tráfico de Adif, Ángel García y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez dieron explicaciones durante más de dos horas, sin embargo la conclusión es que todavía queda muchísimo para poder saber las causas de la mayor tragedia ferroviaria en la alta velocidad en España.
Emotiva despedida a la familia Zamorano
En el más estricto silencio los féretros de la familia Zamorano llegaron esta pasada noche a Aljaraque. La iglesia de la localidad se ha quedado pequeña ante tanta muestra de cariño y la capilla ardiente se ha instalado en el polideportivo.
Una rueda de prensa con pocas respuestas concretas
Prudencia y más prudencia, muchas preguntas y pocas respuestas concretas después de más de dos horas de rueda de prensa de Óscar Puente, Renfe y Adif. El ministro descarta errores de mantenimiento, pero dice no poder aclarar si la soldadura de la vía falló. Esa brecha sigue en el foco.
Cataluña arranca la jornada sin Rodalies
Estaba anunciada la reapertura del servicio de Rodalies para esta mañana, sin embargo, la jornada ha comenzado sin el mismo. Renfe habla de "causas operativas" y es que los maquinistas se plantan hasta que tengan garantías de sus reivindicaciones. El Govern ha anunciado la apertura de un expediente a Renfe por no prestar el servicio.
