Noticias de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 15 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Crece la tensión ante un posible escenario bélico que podría salpicar a medio planeta. Por un lado, Trump ha reiterado su intención de tomar Groenlandia, pero Dinamarca se resiste y alza la voz contra el presidente norteamericano.

Todo sigue igual tras la reunión que mantuvieron este miércoles representantes americanos y daneses en la Casa Blanca.

Irán teme un ataque de EEUU

Irán ha cerrado durante cinco horas su espacio aéreo ante el temor a un ataque inminente de Estados Unidos. Después ha reabierto el tráfico aéreo, aunque el temor sigue ahí.

Mientras tanto, continúan las revueltas en Irán y España pide abandonar el país a aquellos ciudadanos que se encuentran allí, sumándose a una larga lista de países que han solicitado lo mismo a sus compatriotas.

Desastre histórico del Real Madrid

El Madrid cae eliminado de la Copa en Albacete dejando una imagen pésima en el primer partido de Álvaro Arbeloa, que apenas llevaba un día a los mandos del conjunto blanco. Mucho trabajo tiene por delante el nuevo técnico del Real Madrid.

Los blancos fueron todo el partido a remolque y lograron empatar la eliminatoria en el descuento. Sin embargo, otro gol en el último minuto volvía dar la victoria al Albacete, que consumaba la sorpresa en la competición del KO.

Primera reacción de Julio Iglesias

Un amigo de Julio Iglesias ha desvelado su primera reacción tras salir a la luz las denuncias de dos extrabajadoras por presuntas agresiones sexuales del cantante.

Julio Iglesias se ha mostrado "triste y enfadado" asegurando que está preparando su defensa y que pronto se sabrá toda la verdad.

Un espectáculo con bengalas provoca un incendio en un restaurante de Madrid: "Nos evacuaron por la cocina"

Efemérides de hoy 15 de enero de 2026: Vertido de petróleo en Perú

Efemérides de hoy 15 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 15 de enero?

¿Podría Julio Iglesias ser citado ante los tribunales? Las claves de una investigación aún en fase preliminar

Denunciados varios menores de un instituto de La Rioja por usar la IA para crear fotos desnudas de sus compañeras

Un espectáculo con bengalas provoca un incendio en un restaurante de Madrid: "Nos evacuaron por la cocina"

A partir de hoy, el restaurante ha prohibido cualquier elemento pirotécnico.

Un amigo de Julio Iglesias, tras las denuncias por agresión sexual: "Está triste y enfadado"

Amigos y personas próximas al cantante muestran posiciones dispares mientras subrayan la presunción de inocencia.

Imagen de archivo de dos jóvenes mirando sus móviles

Educación firmará un contrato con los jóvenes gallegos para reducir el uso de móviles

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Investigan el suicidio de un niño de 9 años el día de Navidad en Sagunto

Hospital de Torrejón de Ardoz

La Justicia investigará si hubo prevaricación en el hospital de Torrejón tras los audios pidiendo alargar las listas de espera

