Noticias de hoy, domingo 18 de enero de 2025

La situación en Groenlandia y en la UE ante los aranceles impuestos por Trump, el temporal y las carreteras cortadas y el asesinado del líder de Al Qaeda con un ataque estadounidense en Siria, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 18 de enero de 2025.

Europa se rebela ante el "chantaje" de Trump por Groenlandia y se reúne para afrontar la situación

Crece la tensión en Groenlandia y en Europa por la ofensiva del presidente estadounidense, Donald Trump, para controlar la isla. El mandatario ha anunciado aranceles a países europeos que participaron en el despliegue militar en la región ártica y aseguró que los mantendrá hasta que Dinamarca acepte vender el territorio.

La Unión Europea ha convocado este domingo a los ministros de Exteriores de los Veintisiete para coordinar una reacción conjunta ante lo que se considera una escalada inédita entre aliados. Francia pedirá activar el instrumento anticoerción europeo, que permitiría imponer medidas como aranceles a productos estadounidenses o restricciones en licitaciones públicas. Macron ha advertido que "las amenazas arancelarias son inaceptables" y que Europa responderá "de manera unida y coordinada". Ursula Von der Leyen y António Costa han subrayado que los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y que la UE seguirá "comprometida con la defensa de su soberanía".

Los países implicados insisten en que el despliegue militar no representa amenaza alguna. El general Soren Andersen, líder del Comando Conjunto Ártico, señaló que "nunca esperaría que un país de la OTAN atacase a otro". Aliados de Trump, como Italia y Reino Unido, han criticado la medida: Giorgia Meloni la considera un "error" y aboga por reanudar el diálogo, mientras Keir Starmer la califica de "completamente errónea". En Groenlandia, los ciudadanos claman que la isla "no está en venta" y exigen resolver la situación "en paz".

Nieve intensa, lluvias generalizadas y decenas de carreteras afectadas complican el domingo en buena parte de España

El temporal invernal sigue afectando a gran parte de España, con nevadas intensas en zonas de montaña y lluvias persistentes en varias comunidades, aunque la situación en las carreteras ha empezado a mejorar.

Según la AEMET, las lluvias más persistentes se registran en el nordeste peninsular, Baleares y el entorno del Estrecho. Las nevadas son significativas en Pirineos, cordillera Cantábrica y sistema Central, y también se registran en zonas llanas de la meseta norte, con cotas entre 700 y 1.300 metros.

A primera hora de la tarde, 28 carreteras permanecen afectadas, aunque nueve siguen cerradas al tráfico en tramos de Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Zamora y Navarra. Entre ellas destacan la A-4025 en Sierra Nevada, la A-138 en Chisagüés y varios tramos secundarios en Asturias. Además, 14 carreteras continúan en nivel rojo, con obligación de usar cadenas o neumáticos de invierno, y otras seis vías presentan restricciones parciales.

En Cataluña permanecen activados los planes Inuncat y Neucat por lluvias y nevadas, especialmente en el Pirineo, donde se mantiene elevado el riesgo de aludes. Se prevé un temporal marítimo con olas superiores a cuatro metros que podría afectar al litoral, y Protección Civil advierte sobre la necesidad de extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras antes de viajar.

Estados Unidos mata al líder de Al Qaeda con un ataque en Siria

Las fuerzas estadounidenses han eliminado en el noroeste de Siria a Bilal Hasan al-Jasim, un líder con conexiones tanto con Al Qaeda como con el Estado Islámico, al que responsabilizan de la emboscada de diciembre en Palmira que costó la vida a dos soldados y un intérprete estadounidense. La operación se realizó el 16 de enero como parte de la campaña Hawkeye Strike, que ya ha atacado más de 100 objetivos de ISIS y detenido a más de 300 miembros del grupo en el último año.

El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, subrayó que "no existe refugio seguro para quienes ejecutan, planifican o incitan ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes". La ofensiva busca desarticular la infraestructura y líderes del ISIS, en una serie de operaciones que se han intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con ataques selectivos en Siria y otros cinco países para proteger intereses estratégicos y la seguridad de las fuerzas estadounidenses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.